Cara Delevingne belgesel için mastürbasyon yapmıştı! "Orgazmını bilime bağışladı"

Cinsellik temalı belgesel serisi Planet Sex with Cara Delevingne'in (Cara Delevingne'le Seks Gezegeni) bu hafta ekrana gelecek bölümü, kadın ve erkek orgazmını hem kültürel hem biyolojik açıdan ele alacak. 30 yaşındaki model, bu bölümde cinsel ilişkide orgazma ulaşan erkeklerin neden kadınlardan daha fazla olduğunu araştıran bir çalışmaya katıldı.
Delevinge, orgazmın kadın metabolizmasını nasıl etkilediğini inceleyen araştırmacılara mastürbasyon yaptıktan önce ve sonra kan verdi.
Ünlü model, belgeselde bu davranışından "Orgazmımı bilime bağışladım" diye bahsetti ve kadın cinselliğine dair şu ifadeleri kullandı:
Kadınların cinsel arzularının kesinlikle bastırıldığını düşünüyorum. Kadınların ne kadar tutkulu olabileceğini kendi aşk hayatımdan da biliyorum. 21. yüzyılda kadınların ve erkeklerin eşit seviyede tatmin edici seks hayatlarının olması gerekmez mi?
Söz konusu orgazm olunca, burada da kesinlikle bir cinsiyet ayrımı var. Bilim insanları heteroseksüel erkeklerin yüzde 95'inin cinsel ilişki sırasında orgazm olurken heteroseksüel kadınlar için bu oranın sadece yüzde 65 olduğunu söylüyor.
Ünlü model, belgeselin başka bir bölümünde bir "seminere" katılmıştı ve herkesin önünde "mastürbasyon yapması" istenmişti.