Cara Delevingne belgesel için mastürbasyon yapmıştı! "Orgazmını bilime bağışladı"

Cinsellik temalı belgesel serisi Planet Sex with Cara Delevingne'in (Cara Delevingne'le Seks Gezegeni) bu hafta ekrana gelecek bölümü, kadın ve erkek orgazmını hem kültürel hem biyolojik açıdan ele alacak. 30 yaşındaki model, bu bölümde cinsel ilişkide orgazma ulaşan erkeklerin neden kadınlardan daha fazla olduğunu araştıran bir çalışmaya katıldı.