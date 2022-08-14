Bölgeye gelen polis ekiplerince yapılan incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Bölgede terk edilmiş bir araçta bulundu.

Ferhatpaşa Mahallesi'nde tarlaların bulunduğu bölgede çalışan bir kişi, ağaçların arasında ceset olduğunu fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çatalca'da tarlada erkek cesedi bulundu

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