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Çatalca'da tarlada erkek cesedi bulundu

14.08.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çatalca'da tarlada erkek cesedi bulundu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Çatalca'da tarlada erkek cesedi bulundu.

Ferhatpaşa Mahallesi'nde tarlaların bulunduğu bölgede çalışan bir kişi, ağaçların arasında ceset olduğunu fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen polis ekiplerince yapılan incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Bölgede terk edilmiş bir araçta bulundu.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Çatalca'da tarlada erkek cesedi bulundu

Çatalca'da tarlada erkek cesedi bulundu

Çatalca'da tarlada erkek cesedi bulundu

Çatalca'da tarlada erkek cesedi bulundu

Çatalca'da tarlada erkek cesedi bulundu

Çatalca'da tarlada erkek cesedi bulundu

Çatalca'da tarlada erkek cesedi bulundu

Çatalca'da tarlada erkek cesedi bulundu

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Anahtar Kelimeler:
Çatalca ceset tarla

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