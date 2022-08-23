YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Çatalhöyük Neolitik Kenti'nde "Tanıtım ve Karşılama Merkezi" inşaatı devam ediyor

Çatalhöyük Neolitik Kenti'nde "Tanıtım ve Karşılama Merkezi" inşaatı devam ediyor

23.08.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: - "Temel amacımız Konya'nın turizmden aldığı payı artırmak"

Konya'nın Çumra ilçesindeki Çatalhöyük Neolitik Kenti kazı alanında geçen yıl temeli atılan "Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi" inşaatı sürüyor.

Neolitik Dönem'e ait en eski yerleşimlerden biri olarak tanımlanan Çatalhöyük'te yapımı süren "Tanıtım ve Karşılama Merkezi" inşaat alanını gazetecilere gezdiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapının Türkiye'nin en büyük kamuya ait ahşap yatırım alanı olduğunu söyledi.

Arkeolojik kazılarla ilgili dünyada bir turizm potansiyeli olduğunu aktaran Altay, "Buraya gelen ziyaretçilerimizi hem bilgilendireceğimiz hem karşılayacağımız bir alanımız maalesef yoktu. Onun için bir karşılama merkezi yapma adına yola çıktık. Burada 28 bin metrekarelik bir kamulaştırma yapıldı. Projenin bu noktaya gelmesi için arkasında çok büyük bir emek var. Ama bugün gelinen noktada Türkiye'ye örnek bir karşılama merkezinin inşaatını gösterebilir hale geldik. Temel amacımız Konya'nın turizmden aldığı payı artırmak." ifadesini kullandı.

4 bin metrekare kapalı alana sahip, 2023'te hizmete girecek olan tamamen ahşaptan yapılan merkez, ziyaretçi merkezi, çok amaçlı salon, müze sergi alanı, sosyal donatılar ve seyir terasından oluşuyor.

Çatalhöyük Neolitik Kenti'nde "Tanıtım ve Karşılama Merkezi" inşaatı devam ediyor

- Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: - "Temel amacımız Konya'nın turizmden aldığı payı artırmak"

Çatalhöyük Neolitik Kenti'nde "Tanıtım ve Karşılama Merkezi" inşaatı devam ediyor

Çatalhöyük Neolitik Kenti'nde "Tanıtım ve Karşılama Merkezi" inşaatı devam ediyor

Çatalhöyük Neolitik Kenti'nde "Tanıtım ve Karşılama Merkezi" inşaatı devam ediyor

Çatalhöyük Neolitik Kenti'nde "Tanıtım ve Karşılama Merkezi" inşaatı devam ediyor

Çatalhöyük Neolitik Kenti'nde "Tanıtım ve Karşılama Merkezi" inşaatı devam ediyor

Çatalhöyük Neolitik Kenti'nde "Tanıtım ve Karşılama Merkezi" inşaatı devam ediyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Uğur İbrahim Altay Konya çatalhöyük

Konya Namaz Vakitleri 23 Ağustos Salı

İmsak
04:37
Sabah
06:05
Öğle
12:58
İkindi
16:41
Akşam
19:41
Yatsı
21:03
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Eşcinsel olduğumu anladım, kocamı ve evimi terk ettim”

“Eşcinsel olduğumu anladım, kocamı ve evimi terk ettim”

'Bebek' değil 'çocuk' doğurdu! 'Hem en iyi hem en kötü tecrübe'

'Bebek' değil 'çocuk' doğurdu! 'Hem en iyi hem en kötü tecrübe'

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

5 dakika dokundu, dehşeti yaşadı! Peçeteden zehirlendi

5 dakika dokundu, dehşeti yaşadı! Peçeteden zehirlendi

Işıksız evde sobada su ısıtıp yıkanıyordu! Şimdiki hali şaşırttı

Işıksız evde sobada su ısıtıp yıkanıyordu! Şimdiki hali şaşırttı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.