Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanal İstanbul'un inşa edilmesiyle Montrö Anlaşması'nda herhangi bir değişiklik olmayacağını belirterek, "Türkiye bugüne kadar Montrö Anlaşması'nı harfiyen uygulamış, imzaladığı anlaşmalara sadık bir ülkedir." dedi.

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, Lavrov'u Rus misafirlerin en çok tercih ettiği Antalya'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye ve Rusya arasındaki teması salgın sürecinde de devam ettirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "2020'de Lavrov ile 19 defa telefonla görüşmüşüz. İki kez yüz yüze görüştük. Aynı şekilde Cumhurbaşkanımız Erdoğan da Putin ile 2020'de 19 defa telefonla konuşmuş. Heyetlerimiz, bakanlıklarımız, farklı kurumlar arasında diyaloğumuzu sürdürdük." diye konuştu.

Lavrov ile en son martta Doha'da bir araya geldiklerini hatırlatan Çavuşoğlu, ikili ziyaretler için Soçi'de de bir araya geldiklerini anlattı.

Bu toplantıda bir sonraki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısının hazırlıklarını da yaptıklarını aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Birkaç gün önce sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Putin arasında telefon görüşmesinde liderlerimiz bu sene için Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısını gerçekleştirme konusunda hemfikir oldular. Bu toplantıyı bu sefer Türkiye'de gerçekleştireceğiz. En son 2019'da Moskova da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısını gerçekleştirmiştir. Ayrıca Sayın Putin, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı Rusya'ya davet ettiler. Önümüzdeki süreçte karşılıklı her düzeyde özellikle liderler düzeyinde ziyaretlerini gerçekleştirmek için birlikte çalışacağız. Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi enine boyunca ele aldık. Ticaretten enerjiye, turizmden salgınla mücadeleye kadar birçok konuda görüş alışverişinde bulunduk. İkili ticaret hacmimizin artırılması konusunda hemfikiriz."

- İki ülke arasında ticaret hacmi artırılacak

Ticaret hacminde geçen sene yaklaşık yüzde 20 düşüş olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bu sene ise ilk dört ayda yüzde 20 artış olduğunu, geçen seneyi telafi ettiklerini kaydetti.

İki ülke olarak 100 milyar doları hedeflediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği gibi ikili ticaret hacmimizi 100 milyar dolar seviyesine çıkarmak için çalışmamız gerekiyor. Önümüzdeki günlerde 30 Temmuz'da Moskova'da Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı gerçekleştirilecek." dedi.

Çavuşoğlu, ekonomiyle ilgili diğer çalışma gruplarının da aynı şekilde bir araya geleceğini, özellikle gümrük ve ortak sanayi gibi tematik çalışma gruplarının da toplanacağını bildirdi.

Turizmin ekonomi ve beşeri ilişkiler bakımından önemli olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Rusya'nın 22 Haziran itibarıyla ülkemize uçuş sınırlamalarını kaldırması isabetli bir karar oldu. Sadece bizim sektörümüzün beklediği bir karar değildi. Rus turistlerin de dört gözle beklediği bir karardı. Rus turistlerin dünyada en çok ziyaret ettiği şehirlerden birisi Antalya. 2019'da 7 milyon Rus turist Türkiye'ye gelmişti. Bu sene eski rakamlara ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Sağlıklı ve güvenli tatil geçirmek için tesislerimiz hazır." ifadelerini kullandı.

- "Uluslararası şirketlerden de çok ciddi ilgi var"

Bir gazetecinin, "Kanal İstanbul'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni hükümsüz kılacağını ifade ettiler. Sözleşmenin kaderi ne olur? Yeni bir sözleşmenin imzalanması gündeme gelir mi?" yönündeki sorusu üzerine Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul ile ilgili düşüncelerini tüm dünyayla paylaştığına işaret etti.

Şu anda boğazdan geçen trafiğin ciddi bir risk oluşturduğunu belirten Çavuşoğlu, "Boğazdan maksimum kapasite güvenli geçiş için 25 bin ama şu anda bu rakam 45 bini geçmiş durumda. 2050'yi hesapladık, 80 bine ulaşacak. Her bakımdan ihtiyaç olduğu için yıllar önce Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon projeyi hayata geçirmek için artık somut adımlar atmaya başladık." diye konuştu.

Bu projeyi hayata geçirmek için diğer aşamaların üzerinde ilgili kurumların ve birimlerin çalıştığını kaydeden Çavuşoğlu, uluslararası şirketlerden de çok ciddi ilgi olduğunu vurguladı.

Montrö'nün sadece boğazdan geçişleri düzenlemediğine değinen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Karadeniz'de kıyıdaş ve kıyıdaş olmayan ülkelerin gemilerinin ne kadar kalacağını ve tonajını düzenliyor. Ayrıca Montrö Anlaşması'nın nasıl revize edileceği veya sonlandırılacağı da anlaşmanın içinde var. Kanal İstanbul'un inşa edilmesiyle Montrö Anlaşması'nda herhangi bir değişiklik olmayacak. Türkiye bugüne kadar Montrö Anlaşması'nı harfiyen uygulamış, imzaladığı anlaşmalara sadık bir ülkedir. Kanal İstanbul'u inşallah inşa ederek Boğaz'daki trafiği hafifleteceğiz. Özellikle ticari gemilerin uzun uzun bekleme süreleri var. Boğaz için İstanbul için risk oluşturan patlayıcı madde taşıyan gemilerin geçmesine de izin vermiyoruz. Tüm bunlar Kanal İstanbul ile birlikte yeniden düzenlenecek ama Montrö Anlaşması ile herhangi bir ilgisi yoktur. Kanal İstanbul bizim iç hukukumuza tabi olacak. Bu kakımından Montrö Anlaşması'nın Kanal İstanbul'a herhangi bir etkisi olmayacak."

(Sürecek)