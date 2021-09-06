Cebimdeki Yabancı ne zaman ve nerede çekildi? Cebimdeki Yabancı oyuncuları kimler?

2018 yılında vizyona giren Cebimdeki Yabancı filminin senaryosu Murat Dişli'ye, yönetmenliği ise Serra Yılmaz'a ait. Söz konusu filmin başrolünde Şükrü Özyıldız, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Altunorak gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. İşte merak edilenler...
CEBİMDEKİ YABANCI NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
Tek mekan filmleri kategorisinde yer alan Cebimdeki Yabancı filminin yapımcısı ve filmi uyarlayan kişi Ferzan Özpetek'tir. Filmde dış mekan çekimleri yoktur.
Uyarlama film olan Cebimdeki Yabancı için İstanbul'da bir ev tercih edildiği ifade ediliyor.
Söz konusu filmin çekimleri 2017-2018 tarihleri arasında gerçekleşti. 2018'de film, sinemaseverler ile buluştu.
CEBİMDEKİ YABANCI KONUSU NEDİR?
Cebimdeki yabancı filminde, yemek yemek için bir araya gelen 7 arkadaşın başlattıkları oyun sonrasında yaşanan gelişmeler işleniyor.
Herkes telefonlarını masaya koyar ve kendilerine gelen mesajları yüksek sesle okumak zorunda kalır. Hal böyle olunca yeni sırlar ortaya çıkar ve ilişki dengeleri altüst olur.
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