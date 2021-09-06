Cebimdeki Yabancı ne zaman ve nerede çekildi? Cebimdeki Yabancı oyuncuları kimler?

2018 yılında vizyona giren Cebimdeki Yabancı filminin senaryosu Murat Dişli'ye, yönetmenliği ise Serra Yılmaz'a ait. Söz konusu filmin başrolünde Şükrü Özyıldız, Leyla Lydia Tuğutlu , Serkan Altunorak gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. İşte merak edilenler...

Uyarlama film olan Cebimdeki Yabancı için İstanbul'da bir ev tercih edildiği ifade ediliyor.

Cebimdeki yabancı filminde, yemek yemek için bir araya gelen 7 arkadaşın başlattıkları oyun sonrasında yaşanan gelişmeler işleniyor.

Herkes telefonlarını masaya koyar ve kendilerine gelen mesajları yüksek sesle okumak zorunda kalır. Hal böyle olunca yeni sırlar ortaya çıkar ve ilişki dengeleri altüst olur.