Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Cebimdeki Yabancı ne zaman ve nerede çekildi? Cebimdeki Yabancı oyuncuları kimler?

Cebimdeki Yabancı ne zaman ve nerede çekildi? Cebimdeki Yabancı oyuncuları kimler?

06.09.2021 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cebimdeki Yabancı filmi İtalyan yapımı bir filmin Türkiye uyarlamasıdır. Söz konusu filmde 7 arkadaşın yemek yemek için bir araya gelmesi ve ardından başlayan gelişmeler konu alınıyor. Filmin başrollerinde Türk televizyonlarının tanıdık simaları yer alıyor. İşte merak edilenler...

2018 yılında vizyona giren Cebimdeki Yabancı filminin senaryosu Murat Dişli'ye, yönetmenliği ise Serra Yılmaz'a ait. Söz konusu filmin başrolünde Şükrü Özyıldız, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Altunorak gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. İşte merak edilenler...

CEBİMDEKİ YABANCI NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Tek mekan filmleri kategorisinde yer alan Cebimdeki Yabancı filminin yapımcısı ve filmi uyarlayan kişi Ferzan Özpetek'tir. Filmde dış mekan çekimleri yoktur.
Uyarlama film olan Cebimdeki Yabancı için İstanbul'da bir ev tercih edildiği ifade ediliyor.
Söz konusu filmin çekimleri 2017-2018 tarihleri arasında gerçekleşti. 2018'de film, sinemaseverler ile buluştu.

CEBİMDEKİ YABANCI KONUSU NEDİR?

CEBİMDEKİ YABANCI KONUSU NEDİR?
Cebimdeki yabancı filminde, yemek yemek için bir araya gelen 7 arkadaşın başlattıkları oyun sonrasında yaşanan gelişmeler işleniyor.
Herkes telefonlarını masaya koyar ve kendilerine gelen mesajları yüksek sesle okumak zorunda kalır. Hal böyle olunca yeni sırlar ortaya çıkar ve ilişki dengeleri altüst olur.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Leyla Lydia Tuğutlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

“Çok çirkinsin” dediler! Bakın ne yaptı?

“Çok çirkinsin” dediler! Bakın ne yaptı?

Bu anne herkesi şaşırtıyor! Bakın kaç çocuğu var?

Bu anne herkesi şaşırtıyor! Bakın kaç çocuğu var?

‘Geliyoruz’ demişlerdi! Öpüşme sahneleri dikkat çekti

‘Geliyoruz’ demişlerdi! Öpüşme sahneleri dikkat çekti

Terk edilen tarihi güzellik! Sadece 10 kişi yaşıyor

Terk edilen tarihi güzellik! Sadece 10 kişi yaşıyor

İlginizi Çekebilir

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Kimse giremiyor! Sadece yılanlar yaşıyor

Kimse giremiyor! Sadece yılanlar yaşıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ünlü isme benzerliği sayesinde milyon dolarlar kazanıyor

Ünlü isme benzerliği sayesinde milyon dolarlar kazanıyor

Kıyafeti seksi bulunduğu için alışveriş merkezinden kovuldu

Kıyafeti seksi bulunduğu için alışveriş merkezinden kovuldu

Estetiksiz fotoğrafını paylaştı! Görenler tanıyamadı

Estetiksiz fotoğrafını paylaştı! Görenler tanıyamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.