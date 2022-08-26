Cengiz Ünder transferini 'yenge' bitiriyor! Galatasaray mutlu sona çok yakın

Galatasaray'da Cengiz Ünder bombası her an patlayabilir. Marsilya'da mutsuz olan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cengiz Ünder için sarı-kırmızılılar devreye girdi. Cengiz'i 1 yıl kiralamak için büyük çaba gösteren Galatasaray yönetimi bu transferi çok istiyor.

MARSILYA'DA MUTSUZ DURUMDA

Geçtiğimiz haftalarda Karşılaşmayı 10 kişi götüren Marsilya'da Igor Tudor, 82. dakikada gelen galibiyet golü sonrası 83'te Cengiz Ünder'i oyundan çıkardı. Milli oyuncu 65. dakikada oyuna girmiş ve ilginç bir şekilde dakikalar sonra kenara alınmıştı. Bu olayın ardından Cengiz Ünder Marsilya ile tüm bağını kopardı.

KIZ ARKADAŞI DEVREYE GİRDİ

Cengiz Ünder ile aşk yaşayan eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, yıldız futbolcunun Türkiye'ye dönüp Galatasaray'da forma giymesi için büyük baskı yapıyor. Cengiz'in de bu olaya sıcak baktığı öğrenilirken, net gelişmelerin önümüzdeki hafta gerçekleşeceği öğrenildi.