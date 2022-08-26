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Cengiz Ünder transferini 'yenge' bitiriyor! Galatasaray mutlu sona çok yakın

26.08.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Cengiz Ünder konusunda girişimlere başlayan sarı-kırmızılılar mutlu sona yakın. Marsilya'dan ayrılmayı kafasına koyan Cengiz'in Türkiye'ye dönüşü artık kesin gibi. Özellikle kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu, Cengiz'in Türkiye'de yaşamasını istediği için bu transferde baskı yapıyor.

Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Marsilya
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Galatasaray'da Cengiz Ünder bombası her an patlayabilir. Marsilya'da mutsuz olan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cengiz Ünder için sarı-kırmızılılar devreye girdi. Cengiz'i 1 yıl kiralamak için büyük çaba gösteren Galatasaray yönetimi bu transferi çok istiyor.

MARSILYA'DA MUTSUZ DURUMDA

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Geçtiğimiz haftalarda Karşılaşmayı 10 kişi götüren Marsilya'da Igor Tudor, 82. dakikada gelen galibiyet golü sonrası 83'te Cengiz Ünder'i oyundan çıkardı. Milli oyuncu 65. dakikada oyuna girmiş ve ilginç bir şekilde dakikalar sonra kenara alınmıştı. Bu olayın ardından Cengiz Ünder Marsilya ile tüm bağını kopardı.

KIZ ARKADAŞI DEVREYE GİRDİ

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Cengiz Ünder ile aşk yaşayan eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, yıldız futbolcunun Türkiye'ye dönüp Galatasaray'da forma giymesi için büyük baskı yapıyor. Cengiz'in de bu olaya sıcak baktığı öğrenilirken, net gelişmelerin önümüzdeki hafta gerçekleşeceği öğrenildi.

CENGİZ ÜNDER FOTOĞRAFLARI

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