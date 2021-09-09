Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu nerede ve ne zaman çekildi? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu oyuncuları kimler?

Çıkış tarihi 22 Kasım 2019 olan Türk yapımı Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi ile toplamda 31 milyon 699 bin 542 Türk Lirası hasılat elde edildi. Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminde Hayat Van Eck, Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk gibi oyuncular yer aldı. Söz konusu filmin yapımcılığı Mustafa Uslu'ya ait. İşte detaylar...