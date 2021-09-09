Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu nerede ve ne zaman çekildi? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu oyuncuları kimler?

Çıkış tarihi 22 Kasım 2019 olan Türk yapımı Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi ile toplamda 31 milyon 699 bin 542 Türk Lirası hasılat elde edildi. Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminde Hayat Van Eck, Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk gibi oyuncular yer aldı. Söz konusu filmin yapımcılığı Mustafa Uslu'ya ait. İşte detaylar...
CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU NEREDE ÇEKİLDİ?
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin çekimleri Bulgaristan, Türkiye ve Azerbaycan'da gerçekleştirildi. Bulgaristan'daki çekimler Kırcali, Momçilgrad ve Sofya'da yapıldı.
Cep Herkülü lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun hayatının ele alındığı "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmi 22 Kasım 2019'da gösterime girdi.
Filmin müziği olan "Naim" parçasını rapçi Eypio besteledi. Film, gösterime girdikten 10 ay sonra Netflix'te yer aldı.
CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU OYUNCULARI KİMLER?
* Hayat Van Eck - Naim Süleymanoğlu
* Yetkin Dikinciler - Süleyman Süleymanoğlu
* Selen Öztürk - Hatice Süleymanoğlu
* Gürkan Uygun - Enver Türkileri
* İsmail Hacıoğlu - Mehmet Tunç
* Uğur Güneş - Cemal Tunalı
* Renan Bilek - Remzi
* Barış Kıralioğlu - Turgut Özal
* Bülent Alkış - Atalay Göktuna
* Levent Ülgen - Can Pulak
* Berat Yenilmez - Selim Egeli
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