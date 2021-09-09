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Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu nerede ve ne zaman çekildi? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu oyuncuları kimler?

09.09.2021 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin yönetmenliği Özer Feyzioğlu'na, senaristliği ise Barış Pirhasan'a ait. Biyografi, dram türündeki film Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu'nda, 18 Kasım 2017'de vefat eden halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayatı işleniyor. Söz konusu filmin çekimlerinin bir kısmı Azerbaycan'da gerçekleşti. İşte detaylar...

Çıkış tarihi 22 Kasım 2019 olan Türk yapımı Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi ile toplamda 31 milyon 699 bin 542 Türk Lirası hasılat elde edildi. Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminde Hayat Van Eck, Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk gibi oyuncular yer aldı. Söz konusu filmin yapımcılığı Mustafa Uslu'ya ait. İşte detaylar...

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU NEREDE ÇEKİLDİ?

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin çekimleri Bulgaristan, Türkiye ve Azerbaycan'da gerçekleştirildi. Bulgaristan'daki çekimler Kırcali, Momçilgrad ve Sofya'da yapıldı.
Cep Herkülü lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun hayatının ele alındığı "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmi 22 Kasım 2019'da gösterime girdi.
Filmin müziği olan "Naim" parçasını rapçi Eypio besteledi. Film, gösterime girdikten 10 ay sonra Netflix'te yer aldı.

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU OYUNCULARI KİMLER?

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU OYUNCULARI KİMLER?
* Hayat Van Eck - Naim Süleymanoğlu * Yetkin Dikinciler - Süleyman Süleymanoğlu * Selen Öztürk - Hatice Süleymanoğlu * Gürkan Uygun - Enver Türkileri * İsmail Hacıoğlu - Mehmet Tunç * Uğur Güneş - Cemal Tunalı * Renan Bilek - Remzi * Barış Kıralioğlu - Turgut Özal * Bülent Alkış - Atalay Göktuna * Levent Ülgen - Can Pulak * Berat Yenilmez - Selim Egeli
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Anahtar Kelimeler:
Hayat Van Eck
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