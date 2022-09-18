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Çeşme'de makilik alanda yangın çıktı

18.09.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çeşme Marina yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri ile 2 dozer sevk edildi.

Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Çeşme'de makilik alanda yangın çıktı

- Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

Çeşme'de makilik alandaki yangın kontrol altına alındı

Çeşme'de makilik alandaki yangın kontrol altına alındı

Çeşme'de makilik alandaki yangın kontrol altına alındı

Çeşme'de makilik alandaki yangın kontrol altına alındı

Çeşme'de makilik alandaki yangın kontrol altına alındı

Çeşme'de makilik alandaki yangın kontrol altına alındı

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Anahtar Kelimeler:
yangın orman çeşme

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