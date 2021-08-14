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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü

14.08.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, vatandaşların yaralarını bir an önce saracaklarını söyledi.

Kurum, selden büyük ölçüde etkilenen ilçe merkezinde incelemelerini sürdürdü.

Çalışmaları yerinde gören Bakan Kurum, arama kurtarma personelinin yanı sıra enkaz kaldırma ve temizleme çalışmaları yapan ekiplerden bilgi aldı.

Selzedeleri dinleyen Kurum, devletin vatandaşın yanında olduğunu vurguladı.

Bakan Kurum, yaraların bir an önce sarılması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

İlçe meydanındaki Kaymakamlık binasını da inceleyen Kurum, söz konusu alanda örnek bir cephe ve sokak sağlıklaştırma çalışması yapacaklarını söyledi.

Kurum, temizlik çalışmalarının ardından başlayacak sağlıklaştırma çalışmalarını bir buçuk ay içinde tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta incelemelerini sürdürdü

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor
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sel Kastamonu Bozkurt

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