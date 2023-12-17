MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ceyda Düvenci ile tek celsede boşanmıştı! Bülent Şakrak doğayla iç içe tiny house'da yaşıyor

Ceyda Düvenci ile tek celsede boşanmıştı! Bülent Şakrak doğayla iç içe tiny house'da yaşıyor

17.12.2023 08:00 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, boşanma sonrası radikal bir karar aldı. Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini tek celsede bitiren ünlü isim de doğayla iç içe yaşamaya karar verdi. Son dönemin modası tiny house'a yerleşen Şakrak burada kendine minimal bir yaşam kurdu.

Temmuz ayında Ceyda Düvenci ile tek celsede boşanan Bülent Şakrak yaşam stilini değiştirdi. "Ceyda iyi, çocuklar iyi. Hayat bu; boşanma var, ölüm var. Önemli olan her şeyin yolunda olması. Herkesin keyfi yerinde" diyerek özel hayatına dair ilk kez konuşan Şakrak radikal bir karar aldı.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

AVRUPA YAKASI'NDA GÖZLERDEN UZAK

Gözlerden uzakta doğayla iç içe yaşamaya karar veren Bülent Şakrak paylaşımlarıyla da dikkat çekti.

Şakrak, 'tiny house' tarzı bir eve taşındı ve burada doğayla iç içe sakin ve minimal bir hayat yaşıyor.

Evin dekorundan bahçe düzenlemesine kadar tüm detaylarla kendisi ilgilenen Bülent Şakrak, yeni adresinde altı yaşındaki oğlu Ali'yle de bol bol zaman geçiriyor.

Avrupa Yakası'ndan gözlerden uzak ve sakin bir yaşam kurgulayan oyuncu evinden de paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bülent Şakrak Ceyda Düvenci Oyuncu
En Çok Okunan Haberler
Özgür Demirtaş'ın Twitter aboneliğinden kazandığı para gündemde! Sitem etti

Özgür Demirtaş'ın Twitter aboneliğinden kazandığı para gündemde! Sitem etti

4 ilde milyonlarca liralık vurgun yapmıştı! Suçüstü yakalandı

4 ilde milyonlarca liralık vurgun yapmıştı! Suçüstü yakalandı

İYİ Parti'de 'Şeyh Said' tartışması derinleşiyor! 12 bin 750 kişi istifa etti

İYİ Parti'de 'Şeyh Said' tartışması derinleşiyor! 12 bin 750 kişi istifa etti

Yapay yağmur yağdırdılar!

Yapay yağmur yağdırdılar!

Bakan Güler'den Tuzla Piyade Okulu açıklaması: Olaya karışanlar görevden uzaklaştırıldı

Bakan Güler'den Tuzla Piyade Okulu açıklaması: Olaya karışanlar görevden uzaklaştırıldı

Yıllar sonra bir araya geldiler! Cinsel ilişki sözleri olay oldu

Yıllar sonra bir araya geldiler! Cinsel ilişki sözleri olay oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

'1 milyon beğenide romantik anım mı var?'

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.