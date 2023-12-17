Ceyda Düvenci ile tek celsede boşanmıştı! Bülent Şakrak doğayla iç içe tiny house'da yaşıyor

Temmuz ayında Ceyda Düvenci ile tek celsede boşanan Bülent Şakrak yaşam stilini değiştirdi. "Ceyda iyi, çocuklar iyi. Hayat bu; boşanma var, ölüm var. Önemli olan her şeyin yolunda olması. Herkesin keyfi yerinde" diyerek özel hayatına dair ilk kez konuşan Şakrak radikal bir karar aldı.



