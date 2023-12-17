Ceyda Düvenci ile tek celsede boşanmıştı! Bülent Şakrak doğayla iç içe tiny house'da yaşıyor

Temmuz ayında Ceyda Düvenci ile tek celsede boşanan Bülent Şakrak yaşam stilini değiştirdi. "Ceyda iyi, çocuklar iyi. Hayat bu; boşanma var, ölüm var. Önemli olan her şeyin yolunda olması. Herkesin keyfi yerinde" diyerek özel hayatına dair ilk kez konuşan Şakrak radikal bir karar aldı.
Gözlerden uzakta doğayla iç içe yaşamaya karar veren Bülent Şakrak paylaşımlarıyla da dikkat çekti.
Şakrak, 'tiny house' tarzı bir eve taşındı ve burada doğayla iç içe sakin ve minimal bir hayat yaşıyor.
Evin dekorundan bahçe düzenlemesine kadar tüm detaylarla kendisi ilgilenen Bülent Şakrak, yeni adresinde altı yaşındaki oğlu Ali'yle de bol bol zaman geçiriyor.
Avrupa Yakası'ndan gözlerden uzak ve sakin bir yaşam kurgulayan oyuncu evinden de paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.