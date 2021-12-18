Ceylin'in biriciği! Yargı dizisinin Parla'sı Zeynep Atılgan güzelliğiyle sosyal medyada olay oldu

Kadrosunda Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin bulunduğu Yargı dizisi, ilk bölümünden itibaren izleyiciden tam puan aldı. Dizide canlandırdığı 'Parla' karakteriyle dikkatleri üzerine toplayan genç oyuncu Zeynep Atılgan'ın kim olduğu merak edildi. 19 yaşındaki yıldız, doğal güzelliğiyle Instagram'da olay oldu.
SOSYAL MEDYADA EPEY AKTİF
Güzel oyuncu Zeynep Atılgan, sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Yargı'da, Pınar Deniz'in hayat verdiği Ceylin karakterinin yeğeni Parla'yı canlandırıyor.
Dizide Aylin ve Osman çiftinin kızı olan Atılgan, canice öldürülen teyzesi İnci'yle ilgili sakladığı büyük sırlarla, seyircide merak uyandırıyor.
2002 yılında İstanbul'da doğan Atılgan, Marmara Üniversitesi'nde İngilizce Fizik bölümünde okuyor.
Seyirciyi ekrana kilitleyen Yargı dizisi, Zeynep Atılgan'ın ilk projesi olarak biliniyor.
Sosyal medyada epey aktif olan Atılgan'ın, Instagram'da yaklaşık 30 bin takipçisi bulunuyor.
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