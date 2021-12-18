MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ceylin'in biriciği! Yargı dizisinin Parla'sı Zeynep Atılgan güzelliğiyle sosyal medyada olay oldu

Ceylin'in biriciği! Yargı dizisinin Parla'sı Zeynep Atılgan güzelliğiyle sosyal medyada olay oldu

18.12.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin iddialı yapımları arasında yer alan Yargı dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve sıra dışı hikayesiyle, her hafta seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide hayat verdiği 'Parla' karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Zeynep Atılgan, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarıyla, takipçilerinden övgü dolu yorumlar alıyor.

Kadrosunda Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin bulunduğu Yargı dizisi, ilk bölümünden itibaren izleyiciden tam puan aldı. Dizide canlandırdığı 'Parla' karakteriyle dikkatleri üzerine toplayan genç oyuncu Zeynep Atılgan'ın kim olduğu merak edildi. 19 yaşındaki yıldız, doğal güzelliğiyle Instagram'da olay oldu.

SOSYAL MEDYADA EPEY AKTİF

Güzel oyuncu Zeynep Atılgan, sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Yargı'da, Pınar Deniz'in hayat verdiği Ceylin karakterinin yeğeni Parla'yı canlandırıyor.
Dizide Aylin ve Osman çiftinin kızı olan Atılgan, canice öldürülen teyzesi İnci'yle ilgili sakladığı büyük sırlarla, seyircide merak uyandırıyor.
2002 yılında İstanbul'da doğan Atılgan, Marmara Üniversitesi'nde İngilizce Fizik bölümünde okuyor.
Seyirciyi ekrana kilitleyen Yargı dizisi, Zeynep Atılgan'ın ilk projesi olarak biliniyor.
Sosyal medyada epey aktif olan Atılgan'ın, Instagram'da yaklaşık 30 bin takipçisi bulunuyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kanal D Kaan Urgancıoğlu Pınar Deniz Yargı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan talimatı verdi! Emekliye yeni zam kapıda

Erdoğan talimatı verdi! Emekliye yeni zam kapıda

İstiklal Marşı'nın şifresini çözdüğünü söyledi! "Satırlarda gizlenmiş..."

İstiklal Marşı'nın şifresini çözdüğünü söyledi! "Satırlarda gizlenmiş..."

Eski Almanya Başbakanı ile ilgili skandal iddia: 4 yıl boyunca...

Eski Almanya Başbakanı ile ilgili skandal iddia: 4 yıl boyunca...

Beşiktaş ile anlaştı! Son anda iptal oldu

Beşiktaş ile anlaştı! Son anda iptal oldu

AK Parti'den asgari ücret teklifi

AK Parti'den asgari ücret teklifi

Messi'nin attığı gol tarihe geçti

Messi'nin attığı gol tarihe geçti

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Bahar Candan'dan canlı yayında itiraf! "İş dünyasından ünlü bir kadınla aşk yaşadım"

Bahar Candan'dan canlı yayında itiraf! "İş dünyasından ünlü bir kadınla aşk yaşadım"

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Ayhan Sicimoğlu paylaştı! Moda'da pantolonunu indirip karısının üzerine işedi

Ayhan Sicimoğlu paylaştı! Moda'da pantolonunu indirip karısının üzerine işedi

İbrahim Tatlıses'ten veda paylaşımı

İbrahim Tatlıses'ten veda paylaşımı

Yeni imajı olay oldu! ''Başka biri sandım''

Yeni imajı olay oldu! ''Başka biri sandım''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.