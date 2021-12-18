Ceylin'in biriciği! Yargı dizisinin Parla'sı Zeynep Atılgan güzelliğiyle sosyal medyada olay oldu

Kadrosunda Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin bulunduğu Yargı dizisi, ilk bölümünden itibaren izleyiciden tam puan aldı. Dizide canlandırdığı 'Parla' karakteriyle dikkatleri üzerine toplayan genç oyuncu Zeynep Atılgan'ın kim olduğu merak edildi. 19 yaşındaki yıldız, doğal güzelliğiyle Instagram'da olay oldu.