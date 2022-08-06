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CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Bursa'da kapalı pazar yeri temel atma töreninde konuştu:

06.08.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadroları hazır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikaları hazır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belirlemiş olduğu ittifak bu ülkeyi yönetecek"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadroları hazır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikaları hazır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belirlemiş olduğu ittifak bu ülkeyi yönetecek." dedi.

Salıcı, Mudanya Belediyesince ilçede yapılacak kapalı pazar yeri ve otoparkının temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Mudanya'nın Cumhuriyet tarihindeki önemine değindi.

Mudanya'nın mütarekenin imzalandığı yer olduğunu belirten Salıcı, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz bir süreden beri Türkiye'de Lozan'ı tartışanlar var. Lozan'ın bir zafer olmadığını düşünenler var. Bunu ifade edenler var. Savaş meydanlarında Cumhuriyeti kuran kadro, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun arkadaşları ne kadar mücadeleciyse, diplomasi masasında da Türkiye'nin geleceğini kurmak için, barışı imzalamak için Lozan'da da o kadar ciddi bir emek verdiler ve Lozan'ı Türkiye için bir zafere dönüştürdüler."

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadroları hazır." diyen Salıcı, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikaları hazır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belirlemiş olduğu ittifak bu ülkeyi yönetecek. 10 ay sonra belki de seçim zamanında olacak, belki 10 ay sonra Türkiye'yi yöneteceğiz. Biz istiyoruz ki daha erken olsun seçim, Türkiye bu badireden daha evvel kurtulsun. Onun için de erken seçim istiyoruz ama ne olursa olsun biz son güne kadar çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Salıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'yi önümüzdeki dönemde halktan yana, barıştan yana, huzurdan yana, özgürlükten yana, üreticiden yana, alın terinden yana, kimsenin ezilmediği, kimsenin kimseyi hor görmediği, güçlü bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kendi bölgesinde önemli bir ülke olarak, güçlü bir ülke olarak sağlamak, bunu yapmak için bunu uygulamak için iktidara geleceğiz. Bunun için de sizlerin desteğinize ihtiyacımız var. Sadece oy vermenize değil, Türkiye'nin daha iyi bir ülke olması, bu amaç için çalışmanıza, bize katılmanıza, bizim mücadelemize destek vermenize ihtiyacımız var."

Törene, Mudanya İlçe Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve oda başkanları da katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Bursa'da kapalı pazar yeri temel atma töreninde konuştu:

- "Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadroları hazır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikaları hazır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belirlemiş olduğu ittifak bu ülkeyi yönetecek"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Bursa'da kapalı pazar yeri temel atma töreninde konuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Bursa'da kapalı pazar yeri temel atma töreninde konuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Bursa'da kapalı pazar yeri temel atma töreninde konuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Bursa'da kapalı pazar yeri temel atma töreninde konuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Bursa'da kapalı pazar yeri temel atma töreninde konuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Bursa'da kapalı pazar yeri temel atma töreninde konuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Bursa'da kapalı pazar yeri temel atma töreninde konuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Bursa'da kapalı pazar yeri temel atma töreninde konuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Bursa'da kapalı pazar yeri temel atma töreninde konuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Bursa'da kapalı pazar yeri temel atma töreninde konuştu

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