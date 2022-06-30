CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani'yi kabul etti.
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Al Sani'yi parti genel merkezindeki makamında kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi.
Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Sani'yi kabul etti
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