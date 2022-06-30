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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Sani'yi kabul etti

30.06.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Sani'yi kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani'yi kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Al Sani'yi parti genel merkezindeki makamında kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Sani'yi kabul etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Sani'yi kabul etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Sani'yi kabul etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Sani'yi kabul etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Sani'yi kabul etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Sani'yi kabul etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Sani'yi kabul etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Sani'yi kabul etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Sani'yi kabul etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Sani'yi kabul etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Sani'yi kabul etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Sani'yi kabul etti

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Anahtar Kelimeler:
Katar Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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