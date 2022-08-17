YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da konuştu:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da konuştu:

17.08.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Her evde huzurun, her evde bereketin olmasını istiyoruz. İstiyoruz ki esnaf, taksici, şoför, sanayici, çiftçi, besici kazansın. Herkes kazansın"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Her evde huzurun, her evde bereketin olmasını istiyoruz. İstiyoruz ki esnaf, taksici, şoför, sanayici, çiftçi, besici kazansın. Herkes kazansın." dedi.

Yalova'da ziyaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kendisini karşılayanlara hitaben yaptığı konuşmada, 6 partinin genel başkanları olarak bir araya gelip uzlaştıklarını, kucaklaştıklarını, helalleştiklerini ve demokrasiyi getirmek istediklerini söyledi.

Pırıl pırıl gençlerin Türkiye'de çalışmasını ve kazanmasını istediklerini aktaran Kılıçdaroğlu, "Her evde huzurun, her evde bereketin olmasını istiyoruz. İstiyoruz ki esnaf, taksici, şoför, sanayici, çiftçi, besici kazansın. Herkes kazansın. Ama bugün Türkiye'de saydığım alın teri dökenlerin tamamı kaybediyor." ifadelerini kullandı.

Ülke ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bakın bugün kur korumalı mevduata 6 ayda ödediğimiz para 60 milyar 600 milyon Türk lirası. Bir avuç kişiye kur korumalı mevduat dolayısıyla ödediğiniz faiz 60 milyar liranın üzerinde. 60 milyar lirayı kazananlar hiç vergi ödemeyecekler, alın teri dökmeyecekler, bir yerde çalışmayacaklar, bir riske girmeyecekler. 60 milyar lirayı bizler ödeyeceğiz. Bu ülkenin esnafı, çiftçisi ödeyecek. Ama benim size sözüm söz. Bu ülkenin çiftçisi, esnafı kazanacak. Sözüm söz. Unutmayın. Bay Kemal'in sözüdür bu söz. Size güveniyorum. Size inanıyorum. Sizinle beraber yürüyorum."

- "En büyük güvencem sizlersiniz"

Kılıçdaroğlu, ülkede yaşayan 85 milyonun hakkını hukukunu savunacaklarını, bunun için mücadele edeceklerini dile getirdi.

Bu amaçla çıktıkları yolun kutsal bir yol olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bu yol, bağımsızlığımızın tescil edilmesi gereken bir yoldur. Diyeceksiniz ki 'Ne oldu da bağımsızlığımızla ilgili bir laf söylediniz?' Akkuyu'da nükleer santral yapılıyor değil mi? Yeri bize ait ama santral bize ait değil. Limanlar verdiler bize ait ama biz kullanamıyoruz. Dünyanın en pahalı elektriğini alacağız, elektrik arazisi verdik. Onları stratejik bölge ilan ettiler. Akkuyu Nükleer Santrali'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ne faydası var? Alıcısı biziz, alın teri döken biziz, kazanan onlar oluyor. Bu ülkede kim çalışıyorsa, kim üretiyorsa, kim alın teri döküyorsa onların kazanması lazım. Onların kaybettiği, sadece tefecilerin kazandığı bir düzeni hep beraber değiştireceğiz. Bu düzeni değiştirmede en büyük güvencem sizlersiniz.

Bu ülkede adalet istiyor musunuz? Bize katılacaksınız. Bu ülkede demokrasi istiyor musunuz? Bize katılacaksınız. Bu ülkede hükümetin topladığı vergilerin hesabının millete verilmesini istiyor musunuz? Bize katılacaksınız. Bu ülkede hak, hukuk, adalet olsun istiyor musunuz? Bize katılacaksınız. Beraber yürüyeceğiz"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında Uğur Mumcu Kültür Merkezi binasının duvarında "Bay Kemal Yalova Belediyesinden çalınan 23 milyon lira nerede" yazılı pankart açıldı. Bunun üzerine alandakiler tepki gösterdi.

Alandakilerden sakin olmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, "Hayır hayır, yuh çekmeye gerek yok arkadaşlar. Bay Kemal her kuruşun hesabını verir. Bu korkunun eseridir arkadaşlar. Hiç kimse unutmasın, geliyor gelmekte olan." dedi.

Pankart ise partililer tarafından binadan indirildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da konuştu:

- "Her evde huzurun, her evde bereketin olmasını istiyoruz. İstiyoruz ki esnaf, taksici, şoför, sanayici, çiftçi, besici kazansın. Herkes kazansın"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yalova'da

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Yalova CHP chp genel başkanı kemal kılıçdaroğlu

Yalova Namaz Vakitleri 17 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:32
Sabah
06:08
Öğle
13:12
İkindi
17:00
Akşam
20:06
Yatsı
21:35
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Korkacak tek şey korkunun kendisi

Korkacak tek şey korkunun kendisi

Görünce ne yapacağını şaşırdı! 'Kertenkele' gibi oldu

Görünce ne yapacağını şaşırdı! 'Kertenkele' gibi oldu

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Sette eski sevgilisini ziyaret etmişti! Bomba iddiaya yanıt

Sette eski sevgilisini ziyaret etmişti! Bomba iddiaya yanıt

Sandviçin içinden çıktı! Dehşete düşüren görüntü

Sandviçin içinden çıktı! Dehşete düşüren görüntü

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.