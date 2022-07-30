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CHP heyeti, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü

30.07.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP heyeti, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke başkanlığındaki heyet, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.

CHP'den yapılan açıklamada, Alman Parlamentosu'ndaki siyasi parti temsilcilerinden oluşan bir grup milletvekili ile Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Baerbock'un muhalefet partileri temsilcileri ile de görüşmeler yaptığı belirtildi.

Bu kapsamda, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ve İstanbul Milletvekili Yunus Emre’den oluşan CHP heyeti, bir otelde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin CHP'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, Türkiye'nin seçime doğru gitmekte olduğu önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerimiz Sayın Bakana aktarılmış, bu çerçevede CHP’nin ve 6'lı masanın görüşleri, Sayın Bakan ile paylaşılmıştır. Ayrıca, Avrupa'da ve bölgemizde yaşanan gelişmeler hakkında taraflar arasında dış politika ve güvenlik konularına ilişkin karşılıklı görüş değişiminde bulunulmuştur."

CHP heyeti, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü

CHP heyeti, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü

CHP heyeti, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü

CHP heyeti, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü

CHP heyeti, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü

CHP heyeti, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü

CHP heyeti, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü

CHP heyeti, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü

CHP heyeti, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü

CHP heyeti, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü

CHP heyeti, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü

CHP heyeti, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü

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