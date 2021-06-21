CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, istihdam ve gelir yaratacak yatırımlar artırılmadan, milletin iş ve aş davasının çözülemeyeceğini, yoksulluğun ortadan kaldırılamayacağını söyledi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Öztrak, bugün, "Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır" diyerek Milli Kurtuluş Savaşı'nın işaret fişeğini atan Amasya Tamimi'nin 102. yıl dönümü olduğunu belirterek, bu tamimi bizzat kaleme alan, Kurtuluş Savaşı'nın büyük önderi, Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarını saygı ve rahmetle andı.

CHP'li belediye başkanlarıyla Gaziantep'te 3 gün süren bir çalıştay gerçekleştirdiklerini hatırlatan Öztrak, belediye başkanlarının seçildikleri günden itibaren, özellikle de salgın döneminde başarılı bir sınav verdiğini belirtti.

Öztrak, bugün MYK'de, "mafya-siyaset-medya-ticaret ekseninde patlayan skandalları, bunların uluslararası boyutlarını, derinleşen yolsuzluk ağlarını, bunun neden olduğu ağır yoksulluğu, devlet kriziyle içi içe geçen ekonomik krizi ve Türkiye'yi bu buhrandan çıkarmak için nelerin, nasıl yapılması gerektiğini" görüştüklerini aktardı.

"Adaletin gözleri, adil olsun diye bağlıdır. Namussuzlara göz yumsun diye değil" diyen CHP Sözcüsü Öztrak, adaletin göz bağıyla ve terazisiyle oynandığını, bu nedenle namussuzların arsızlığının, edepsizliğinin arttığını savundu.

Hukukun katledildiğini, bunun devletin itibarına ve uluslararası saygınlığına da büyük darbe vurduğunu öne süren Öztrak, "Bu ülkede bakanlar, 30 yaşındaki İranlı Reza Zarrab'ın cebine girecek kadar küçüldüler. Elbise askılarından, ayakkabı kutularından, evlerdeki kasalardan, sıfırlanamayan rüşvet paraları ortalığa saçıldı. Türkiye, bu rezilliklerle hukuk ve yargı önünde yüzleşemedi." dedi.

Reza Zarrab'ın Türkiye'den kaçıp ABD'de itirafçı olduğunu hatırlatan Öztrak, şunları kaydetti:

"Şimdi ABD'de yürüyen Halkbank Davası, Demokles'in kılıcı gibi tepemizde sallanıyor. Bu yozlaşmış kadroların işlediği günah ve suçlar, dış politikamızın ve milli güvenliğimizin yumuşak karnı, Aşil topuğu oldu. Bugün ABD, 1,5 milyar dolar verdiğimiz F-35'leri teslim etmiyor. Dedelerimizi 'soykırımcılıkla' suçluyor. Sınırlarımızda ulusal çıkarlarımıza aykırı projelere yol veriyor. Erdoğan şahsım hükümeti, tüm bunlara rağmen, 2,5 milyar dolar verdiğimiz S-400'leri hangardan çıkaramıyor, Meclis'e sormadan, Taliban ile Türk askerini bir başına bırakmayı göze alıyor, Mehmetçiklerimize Afganistan'da nöbet yazılmasını kabul ediyor. Sebebi bu Aşil topuğunda aranmalıdır."

- "Vatandaşlık bu kadar mı değersiz"

"Zarrab vakasına bir de Sezgin Baran Korkmaz'ın eklendiğini" söyleyen eden Öztrak, "Aşil topuğu bir iken iki oldu." diye konuştu.

ABD'de tutuklu bir başka ismin daha bulunduğunu, bu kişinin, Ermeni iş adamı Levon Termendzhyan olduğunu aktaran Öztrak, bu kişinin Türk vatandaşlığına geçerek "Lev Aslan Dermen" ismini aldığını söyledi. Öztrak, şöyle devam etti:

"Peki, Sezgin Baran Korkmaz'ın iş ortağı olan Levon Termendzhyan, Türkiye'de 'Lev Aslan Dermen' nasıl oldu? Bu kişi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını nasıl aldı? İranlı Reza Zarrab olur 'Rıza Sarraf.' Ermeni Levon Termendzhyan olur 'Lev Aslan Dermen.' Allah aşkına, kara para aklamakla suçlanan tüm bu isimler, nasıl bu kadar kolay, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oluyor? Tertemiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, kara para aklayan bu yabancılara neden paravan yapılıyor? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bu iktidar için, bu kadar mı ucuz? Bu kadar mı değersiz?"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ABD yargısının, Korkmaz'ın Türkiye'deki tüm mal varlığına el konarak, ABD Hazinesi'ne devrini istediğini belirterek şunları söyledi:

"Korkmaz'ın mal varlığına tedbir konmuşken, yurt dışına çıkışı yasaklanmışken, olmayan bir MASAK raporuna dayanarak, bu kişinin mal varlığı üzerindeki tedbir ve yurt dışına çıkış yasağı nasıl kaldırılabiliyor? Mal varlığı üzerindeki tedbirin ivedilikle kaldırılmasını isteyen Başsavcı vekilini hangi güç, Adalet Bakan Yardımcısı yapıyor? Hakimler ve Savcılar Kurulu, bu şaibeli işler için neden hala işlem başlatmıyor? Korkmaz, yurt dışına kaçmadan hemen önce İçişleri Bakanlığına çağrıldı mı?

Türkiye'de sözde bir gazetecinin, Korkmaz ile bir klik arasında çantacılık yaptığı, bu kliğe verilmek üzere 10 milyon avro istediği artık ortada. Bu rüşveti alacak klik kimdi? Bu kliğin içinde siyasetçiler, hakim ve savcılar var mıydı? Ne yazık ki bu ve buna benzer sorular, Türkiye'de yargı önünde cevaplanamadı. Bazı karanlık eller bu dosyalara müdahale etti. Korkmaz'ın yurt dışına kaçmasını sağladı. Şimdi Korkmaz, ya Avusturya ya da ABD mahkemelerinde yargılanacak. Türkiye'de dinlenemeyen ses kayıtları, tıpkı Reza Zarrab olayında olduğu gibi buralarda dinlenecek, yeri zamanı geldiğinde de ülkemize karşı kullanılmak üzere saklanacak. Milli güvenliğimiz, ulusal menfaatlerimiz bir kez daha yara alacak."

- "Hangi ülkede bu kadar af çıkar"

Türkiye'nin, Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde 107, Küresel Yolsuzluk Algı Endeksi'nde 86, Kara Paranın Aklanmasının Engellenmesi Endeksi'nde 100'üncü sıraya düştüğünü aktaran Öztrak, "Erdoğan şahsım hükümetleri 19 yıldır ülkeyi yönetiyor. Bu 19 yılda mali af, mali afları ihya eden düzenlemeler ve Varlık Barışı adı altında tam 18 kanun çıkardılar. Bunun 6 tanesi de Varlık Barışı. Dünyanın hangi ülkesinde, bu kadar çok mali af çıkarılır ve kaynağı belirsiz paralar kolayca aklanır?" dedi.

CHP Sözcüsü Öztrak, Türkiye'nin dünyanın en büyük kara para aklama makinesine çevrildiğini iddia etti.

Türkiye tarihinde ilk defa gayrimenkul hariç net doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının eksiye döndüğünü ifade eden Faik Öztrak, bu yıl nisan ayı itibarıyla son 12 ayda Türkiye'den yurt dışına çıkan doğrudan yatırım miktarının 3 milyar 986 milyon dolar olduğunu belirtti.

CHP'li Öztrak, "Aynı dönemde gayrimenkul hariç Türkiye'ye doğrudan sermaye girişi ise sadece 3 milyar 119 milyon dolar. Türkiye'den kaçan nitelikli sermaye, Türkiye'ye giren nitelikli sermayeden fazla. Yaklaşık 900 milyon dolar açık var. Böyle bir tabloyla ilk kez karşılaşıyoruz. İstihdam ve gelir yaratacak yatırımları artırmadan, milletimizin iş ve aş davasını çözemeyiz. Yoksulluğu ortadan kaldıramayız." diye konuştu.

Faik Öztrak, hakim-savcı olmak hayaliyle hukuk, kaymakam-vali olmak hayaliyle siyasal bilgiler okuyan gençlerin devletten umudunu kestiğini, bu gençlerin Ankara Büyükşehir Belediyesinin 250 kişilik zabıta alımına başvurmak için kuyruklar oluşturduğunu söyledi.

- "Bunun adı soygundur"

Türkiye'de işsizliğin ve yoksul sayısının arttığını belirten Öztrak, "Diğer tarafta sarayın beslemeleri, 2 maaş, 3 maaş, 5 maaşla, 10-11 maaşla abat oluyorlar. Bugün gördük ki daha önce vekillik yapmış Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü 11 ayrı yerden, 11 maaş alıyor. Danışmanı ise 5 ayrı yerden, 5 maaş alıyor. Bunun adı soygundur." dedi.

CHP Sözcüsü Öztrak, Türkiye'de 26 milyon 363 bin kişinin, beklenmedik harcamalarını karşılamakta zorlandığını, 48 milyon 550 bin kişinin, evinden uzakta bir hafta tatil yapamadığını, 30 milyon 538 bin vatandaşın, iki günde bir sofrasına bir kap et yemeği koyamadığını ifade ederek, açlıktan, yoksulluktan, işsizlikten ve umutsuzluktan insanların yaşamına kıydığını savundu.

Faik Öztrak, son bir ayda 20 polisin intihar ettiğini aktararak, "İçişleri Bakanı, bu intiharlarla ilgili tek laf etmiyor. Bu intiharların sebebi ne? Derhal araştırıp çözmek zorundasınız." diye konuştu.

İktidarın, Makine Kimya Endüstrisi Kurumunu (MKEK) "Anonim Şirket" haline getirmek istediğini ifade eden Öztrak, "Hayırdır, milli savunmamızın göz bebeği, yüzlerce yıllık bir kurumumuzu, kimlere peşkeş çekmeye hazırlanıyorsunuz? Kime, neyin sözünü verdiniz?" ifadelerini kullandı.

"Tarikat evinde sarıkla, cübbeyle yakalanan muvazzaf sarıklı amiralin hesabı ne oldu? Sayın Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı soruşturmayı tamamladı mı? Tamamladıysa Yüksek Disiplin Kurulunu neden toplamıyorsunuz?" diye soran Öztrak, şunları kaydetti:

"Yoksa bu sarıklı, cübbeli amirali, ordudan ihraç etmek yerine tüm özlük haklarını vererek, emekli etmeye mi çalışıyorsunuz? Sayın Bakan, oturduğunuz makam 'Keşke Yunan ülkeyi işgal etseydi' diyenlere sahip çıkma makamı değildir. Kışlaya siyaset sokma makamı hiç değildir. Devletimiz baki, bu hükümet gidicidir. Milletimiz de bunu bilmektedir."

CHP olarak umutsuzluğu asla kabul etmediklerini dile getiren Öztrak, "Biz, bu ülkenin yaşadığı en derin krizlerden birinde, ülkemizi ayağa kaldıran ehliyetli kadrolara sahibiz." dedi.

- Sorular

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi İsa Çelik'in sosyal medya hesabından 'FETÖ'cüler özel ve kritik görevlerde' açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Öztrak, FETÖ borsalarının olduğunu, bu yapının siyasi ayağı ortaya çıkmadan iddiaların sonunun gelmeyeceğini söyledi.

Öztrak, "24 Eylül 2020'de çekilen bir fotoğrafta Ankara'da bir restoranda Sezgin Baran Korkmaz ile Yargıtay 7. Daire Üyesi Tekman Savaş Nemli aynı masada görülüyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna, "Ülkedeki çürüme son hız devam ediyor. Her yerden lağım kokuları yükseliyor ama baktığınızda AK Parti Genel Başkanı Erdoğan sessiz. Bu çürüme, bir parti Genel Başkanının aslında tek başına hakim tayin eder duruma gelmesiyle başladı." yanıtını verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin görüşünüz nedir?" sorusunu da "Siyasi partiler suç işlemez, siyasi partilerin mensupları suç işler. Bunun hesabını da yargıda şahsen verirler. Ama bugün talimatla açılan bir davayla bir partinin kapatılması milletin vicdanını yaralar. Siyasi partileri millet açar, millet kapatır." şeklinde yanıtladı.

