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Christoph Daum’a kanser teşhisi konuldu! Haberi duyan sevenleri adeta kahroldu...

21.10.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe’de görev yapan Alman teknik direktör Christoph Daum, kendisine kanser teşhisi konulduğunu duyurdu. Haberi alan sevenleri adeta kahroldu. Tecrübeli teknik adamın sosyal medya hesaplarına yorum yağdıran taraftarlar, Alman çalıştırıcının yanında olduklarını ifade etti. Bu durumda olmasına rağmen çağrıda bulunan Daum, herkesin zamanında muayene yaptırması yönünde mesaj verdi.

Daum, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, futbolseverlere yönelik bir mesaj yayımlayarak, "Bir rutin kontrol çerçevesinde kanser teşhisi konulduğu için son aylarda kamuoyundan çekilmek zorunda kaldım. O zamandan beri CIO Köln’de Prof. Dr. Jürgen Wolf ve ekibinin emin ellerinde bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

"BEN BİR SAVAŞÇIYIM"

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Tedavi sürecinin iyi gittiğini belirten Daum, "Beni iyi tanıyorsunuz. Ben bir savaşçıyım ve bu zorlukla iyimser bir şekilde ve tüm gücümle mücadele edeceğim. Bu yüzden mümkün olan en kısa sürede iyileşmek için şimdi özel yaşama ihtiyacım olduğuna saygı duymanızı rica ediyorum. Olumlu mesajlarınızdan mutlu oluyorum ve desteğiniz için teşekkür ederim." görüşlerine yer verdi.

Daum, ayrıca erken teşhis için herkesin zamanında muayene yaptırması yönünde çağrıda bulundu.

CHRISTOPH DAUM FOTOĞRAFLARI

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