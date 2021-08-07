Christopher Robin filmi konusu nedir? Christopher Robin filmi oyuncuları kimler?

Winnie-the-Pooh isimli çizgi filmden yola çıkılarak yazılan Chistopher Robin filmi bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Amerikan yapımı olan film, fantastik kurgusuyla hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisini çekiyor. Peki Christopher Robin filmi konusu nedir?

Christopher Robin filmi konusu nedir?

Marc Forster tarafından yönetilmiş olan ve senaryosunu Alex Ross Perry, Tom McCarthy ve Allison Schroeder'un yazdığı Christopher Robin filmi hakkındaki detaylar merak ediliyor.

Film, genç bir adamın yıllar sonra çocukluk arkadaşları ile bir araya gelişini konu ediyor. Artık yetişkin olup büyümüş olan Christopher Robin, 100 Hektar Ormanı’ndaki maceralarından çok uzaklardadır. İş ve aile dengesini korumakta zorlanan Christopher, iş sebebiyle bir aile yolculuğunu kaçırınca sevimli dostu Winnie the Pooh tarafından ziyaret edilir.

Sevimli ayının şimdi yardıma ihtiyacı vardır. Christopher Robin tekrardan ormana dönerek dostlarına yardım ettiğinde, 100 Hektar Ormanı’nın sevimli sakinleri onun da yardıma ihtiyacı olduğunu fark edecektir.