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Christopher Robin filmi konusu nedir? Christopher Robin filmi oyuncuları kimler?

07.08.2021 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü çizgi film Winnie-the-Pooh'da yer alan Chistopher Robin karakterinden yola çıkılarak yazılıp çekilmiş olan Christopher Robin filmi bu akşam televizyon ekranlarında olacak. 2018 yapımı Amerikan fantastik komedi-drama filmi olan Christopher Robin'in konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Christopher Robin filmi konusu nedir? Christopher Robin filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

Winnie-the-Pooh isimli çizgi filmden yola çıkılarak yazılan Chistopher Robin filmi bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Amerikan yapımı olan film, fantastik kurgusuyla hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisini çekiyor. Peki Christopher Robin filmi konusu nedir?

Christopher Robin filmi konusu nedir?

Marc Forster tarafından yönetilmiş olan ve senaryosunu Alex Ross Perry, Tom McCarthy ve Allison Schroeder'un yazdığı Christopher Robin filmi hakkındaki detaylar merak ediliyor.
Film, genç bir adamın yıllar sonra çocukluk arkadaşları ile bir araya gelişini konu ediyor. Artık yetişkin olup büyümüş olan Christopher Robin, 100 Hektar Ormanı’ndaki maceralarından çok uzaklardadır. İş ve aile dengesini korumakta zorlanan Christopher, iş sebebiyle bir aile yolculuğunu kaçırınca sevimli dostu Winnie the Pooh tarafından ziyaret edilir.
Sevimli ayının şimdi yardıma ihtiyacı vardır. Christopher Robin tekrardan ormana dönerek dostlarına yardım ettiğinde, 100 Hektar Ormanı’nın sevimli sakinleri onun da yardıma ihtiyacı olduğunu fark edecektir.

Oyuncuları kimler?

Oyuncuları kimler?
Ewan McGregor Brad Garrett (voice) Hayley Atwell Jim Cummings (voice)
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Anahtar Kelimeler:
Kanal D
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