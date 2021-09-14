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Çiğ börek nasıl yapılır? MasterChef çiğ börek tarifi ve malzemeleri neler?

14.09.2021 02:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılardan Tatarlara özgü bir börek olarak bilinen çiğ börek yapılması istendi. Sevilen programın yeni bölümü sonrası çiğ börek tarifi merak ediliyor. Peki Çiğ börek nasıl yapılır? MasterChef çiğ börek tarifi ve malzemeleri neler? İşte ayrıntılar...

Tatarlara özgü bir börek olan ve sevilen börek türlerinden biri olarak bilinen çiğ börek bugün MasterChef sonrası merak konusu oldu. Çiğ börek için gereken malzemeler ve böreğin hazırlanışı merak ediliyor. Peki Çiğ börek nasıl yapılır?

ÇİĞ BÖREK NASIL YAPILIR?

MasterChef'in son bölümünde yarışmacılardan çiğ börek yapmaları istendi. Çiğ börek tarifi sevilen program sonrası merak ediliyor. İncecik açılan hamurun içine konulan çiğ kıymalı harç malzemesi ile ülkemizin sevilen börek türlerinden biri. Çi börek denmesinin sebebi olarak ise çi kelimesinin lezzetli anlamına gelmesine dayandığı belirtiliyor.

MALZEMELERİ NELER?

MALZEMELERİ NELER?
Hamur için: 1 yumurta 1 su bardağı ılık su 500 g un 1 çorba kaşığı yoğurt 2 çorba kaşığı sirke 1 tatlı kaşığı tuz İç için: 250-300 g yağsız kıyma 1 adet kuru soğan Pul biber (arzuya göre) Kızartmak için: Sıvı yağ (ayçiçek) 3/4 (bir yarım + bir çeyrek) çay bardağı su İnce kıyılmış maydanoz (arzuya göre) Tuz Karabiber

ÇİĞ BÖREK TARİFİ...

ÇİĞ BÖREK TARİFİ...
Önce hamur için yumurta, sirke, yoğurt, tuz yoğurma kabınıza alın. Un ve suyu azar azar ekleyerek hamurunuzu elde edin. Hamurunuzu çok iyi yoğurun. Ardından üzerine bez örterek 30 dakika kadar dinlendirin.(Hamura işaret parmağınızla bastırdığınızda, bastırdığınız nokta eski haline dönmeli) Hamur dinlenirken için iç hazırlayalım, kıymayı, rendelenmiş soğan, tuz, karabiber ve arzuya göre pul biber ve kıyılmış maydanozunuzu derince bir kaba alın, elinizle yoğurun. En son kıymayı açmak için suyu ekleyin. Hamuru daha sonra,16 eşit bezeye ayırın, unlayın. Her bezeyi kahvaltı tabağı büyüklüğünde merdane ile açın. Yarısına içi elinizle yaymalısınız.
İçsiz hamur olan kısmı, içli kısma kapatarak yarım ay şekline getirin. Ardından hamurun açık kenarını elinizle bastırarak yapıştırın. Kızartmak için sıvı yağı yayvan tavanıza alın, böreklerinizi arka ve ön şeklinde çevirerek kızartın. Ve sıcak servis yapın… Afiyet olsun.
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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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