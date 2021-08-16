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Cimilli İbo kimdir? Cimilli İbo neden öldü? Hastalığı neydi?

16.08.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kakara Kikiri, Sibelim, Cayır Cayır Yanayi, Şakacı, Oyna şarkılarını seslendiren Türk Halk Müziği Sanatçısı Cimilli İbo hayata veda etti. Geçen sene koronavirüse yakalanan Cimilli İbo geçtiğimiz günlerde böbrek yetmezliği ve kandaki aşırı enfeksiyon yüzünden tekrardan yoğun bakımda tedavi görmüştü. Cimilli İbo İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede son nefesini verdi. 49 yaşında vefat eden sanatçının cenazesi yarın Rize İkizdere Cimil’de defnedilecek. İşte Cimilli İbo'nun hayatı...

Gerçek adı İbrahim Özer olan Cimilli İbo, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanan Türk Halk Müziği Sanatçısı Cimilli İbo, geçtiğimiz günlerde ise böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. İşte Cimilli İbo'nun hayatı...

CİMİLLİ İBO KİMDİR?

1972 Trabzon doğumlu Cimilli İbo 49 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Türk Halk Müziği Sanatçısı Cimilli İbo, aslen Rizeli. Cimilli lakabını köyünden aldı.
Cimilli İbo kemençe çalmayı ve türlü söylemeyi çocukluğundan beri sevdiği için sürekli evden kaçarak İstanbul ve İzmir'e yolculuk etti.
Bu nedenle liseyi yarıda bırakan Cimilli İbo'nun renkli kişiliği beğeni topladı. İbo, "İnadım İnat" adlı dizide oynadı.
İbrahim Özer; Sibelim, Kakara Kikiri,Şakacı, Oyna, Cimilli İbo ve Fıkralar, Sevdalı, Konser Coşkusu, Cayır Cayır Yanayi, Hasretim Hepinize, Benida/ Esma Hala, Cimil'linin Düzüne/ Ağla Yüreğim Ağla, Kemençe, Yalan Dünya Boş ve Sallama Çayı gibi albüm ve çalışmalara imzasını attı.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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