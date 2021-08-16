Cimilli İbo kimdir? Cimilli İbo neden öldü? Hastalığı neydi?

Gerçek adı İbrahim Özer olan Cimilli İbo, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanan Türk Halk Müziği Sanatçısı Cimilli İbo, geçtiğimiz günlerde ise böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. İşte Cimilli İbo'nun hayatı...
CİMİLLİ İBO KİMDİR?
1972 Trabzon doğumlu Cimilli İbo 49 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Türk Halk Müziği Sanatçısı Cimilli İbo, aslen Rizeli. Cimilli lakabını köyünden aldı.
Cimilli İbo kemençe çalmayı ve türlü söylemeyi çocukluğundan beri sevdiği için sürekli evden kaçarak İstanbul ve İzmir'e yolculuk etti.
Bu nedenle liseyi yarıda bırakan Cimilli İbo'nun renkli kişiliği beğeni topladı. İbo, "İnadım İnat" adlı dizide oynadı.
İbrahim Özer; Sibelim, Kakara Kikiri,Şakacı, Oyna, Cimilli İbo ve Fıkralar, Sevdalı, Konser Coşkusu, Cayır Cayır Yanayi, Hasretim Hepinize, Benida/ Esma Hala, Cimil'linin Düzüne/ Ağla Yüreğim Ağla, Kemençe, Yalan Dünya Boş ve Sallama Çayı gibi albüm ve çalışmalara imzasını attı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum