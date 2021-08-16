Cimilli İbo kimdir? Cimilli İbo neden öldü? Hastalığı neydi?

Gerçek adı İbrahim Özer olan Cimilli İbo, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanan Türk Halk Müziği Sanatçısı Cimilli İbo, geçtiğimiz günlerde ise böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. İşte Cimilli İbo'nun hayatı...

Cimilli İbo kemençe çalmayı ve türlü söylemeyi çocukluğundan beri sevdiği için sürekli evden kaçarak İstanbul ve İzmir'e yolculuk etti.