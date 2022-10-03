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  4. Cinsel organını büyütmek için tam 4 ay boyunca metal halka taktı! Halka sıkışınca itfaiye ekipleri çıkarttı

Cinsel organını büyütmek için tam 4 ay boyunca metal halka taktı! Halka sıkışınca itfaiye ekipleri çıkarttı

03.10.2022 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland’ta yaşayan ismi açıklanmayan 35 yaşındaki bir adam cinsel organını büyütmek için bir kaynakçıda özel olarak metal bir halka yaptırdı. Cinsel organına metal halkayı takan adam tam 4 ay boyunca bu şekilde yaşadı. Ancak halkanın cinsel organında sıkışması ve geri çıkartmaması üzerine büyük bir acı yaşayan adam çareyi hastaneye gitmekte buldu. İtfaiye ekipleri tarafından yürütülen çalışmada metal halka adamın penisinden çıkartıldı.

Tayland’ta yaşayan 35 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adam cinsel organını büyütmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Kaynakçıya giderek metal bir halka kestiren adam bu halkayı cinsel organına taktı. 4 ay boyunca penisinde bu halkayla gezen adam dayanılmaz bir ağrı hissedince halkayı çıkartmak istedi. Halkayı çıkartma girişimi başarısız olan adam hastaneye gitti. Nonthaburi eyaletindeki Krungthai Genel Hastanesi’nde metal halka itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

KAN DOLAŞIMINI DURDURDU

Sevgililer Günü’nde cinsel organını büyütmek için penisine metal bir halka yerleştiren adam tam 4 ay boyunca bu şekilde yaşamına devam etti. Ancak cinsel organındaki halka zamanla kan dolaşımını durdurdu ve şiddetli ağrıyla birlikte şişkinliğe neden oldu. Dayanılmaz bir ağrı hisseden adam Nonthaburi eyaletindeki Krungthai Genel Hastanesi’ne başvurdu.
Ancak doktorlar ona kendi başlarına yardım edemediler ve yüzüğü şişen cinsel organından çıkartmak için itfaiyecileri çağırmak zorunda kaldılar. Elektrikli testereyle olay yerine gelen kurtarma ekibi adamın alt bölgesinde dikkatli bir çalışma yürüterek halkayı çıkarttı. Saatlerce süren çalışma sonucunda halka bulunduğu yerden çıkartıldı. Doktorlar, adamın penisi enfeksiyonun eşiğinde olduğu ve ampütasyon riski altında olduğu için yüzüğün tam zamanında çıkarıldığını söyledi.
Yüzüğün çıkarılmasında görev alan kurtarma ekibinden Somchai Chokchai, "Adam dört aydır cinsel organına demir halka taktığını söyledi. Penisini büyüteceğini umduğunu ama iltihaplandığını dile getirdi. Hasta dört yıldır penisine yüzük taktığını ama ilk probleminin bu olduğunu anlattı. Halka dikkatlice çıkartıldı. Çünkü yanlış bir harekette kesip yaralama ihtimalimiz vardı. Tüm bu kurtarma operasyonu saatlerce sürdü” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
penis Tayland
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