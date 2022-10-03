Cinsel organını büyütmek için tam 4 ay boyunca metal halka taktı! Halka sıkışınca itfaiye ekipleri çıkarttı

Tayland’ta yaşayan 35 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adam cinsel organını büyütmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Kaynakçıya giderek metal bir halka kestiren adam bu halkayı cinsel organına taktı. 4 ay boyunca penisinde bu halkayla gezen adam dayanılmaz bir ağrı hissedince halkayı çıkartmak istedi. Halkayı çıkartma girişimi başarısız olan adam hastaneye gitti. Nonthaburi eyaletindeki Krungthai Genel Hastanesi’nde metal halka itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

KAN DOLAŞIMINI DURDURDU

Sevgililer Günü’nde cinsel organını büyütmek için penisine metal bir halka yerleştiren adam tam 4 ay boyunca bu şekilde yaşamına devam etti. Ancak cinsel organındaki halka zamanla kan dolaşımını durdurdu ve şiddetli ağrıyla birlikte şişkinliğe neden oldu. Dayanılmaz bir ağrı hisseden adam Nonthaburi eyaletindeki Krungthai Genel Hastanesi’ne başvurdu.

Ancak doktorlar ona kendi başlarına yardım edemediler ve yüzüğü şişen cinsel organından çıkartmak için itfaiyecileri çağırmak zorunda kaldılar. Elektrikli testereyle olay yerine gelen kurtarma ekibi adamın alt bölgesinde dikkatli bir çalışma yürüterek halkayı çıkarttı. Saatlerce süren çalışma sonucunda halka bulunduğu yerden çıkartıldı. Doktorlar, adamın penisi enfeksiyonun eşiğinde olduğu ve ampütasyon riski altında olduğu için yüzüğün tam zamanında çıkarıldığını söyledi.