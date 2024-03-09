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  4. Cinsiyet değiştirmişti! Hülya Avşar Neslihan Doğrusöz'e 'Çok özel olacak ama' diyerek açık açık sordu!

Cinsiyet değiştirmişti! Hülya Avşar Neslihan Doğrusöz'e 'Çok özel olacak ama' diyerek açık açık sordu!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.03.2024 07:31
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İşte Benim Stilim yarışması ile adını geniş kitlelere duyuran Neslihan Doğrusöz yarışmanın ardından cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuş ve adını da Doruk olarak değiştirmişti. Değişimiyle sık sık konuşulan Doruk Doğrusöz şimdi de Hülya Avşar'ın Youtube programına konuk oldu. Doğrusöz cinsel organ sorusunu duyunca...

Türkiye'nin sevilen moda yarışması "İşte Benim Stilim" ile tanınan Neslihan Doğrusöz, yarışmanın ardından cinsiyet değiştirme operasyonu geçirerek adını Doruk Doğrusöz yaptı.

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CİNSEL ORGAN SORUSU ŞAŞIRTTI

"Ben yarışma dönemimde bile maskülen bir tarza sahiptim biliyorsunuz. Abiyelerimin, eteklerimin altına bile Calvin Klein boxerlarımı giyiyordum" diyerek o dönem dikkat çeken ünlü isim şimdi de Hülya Avşar'ın Youtube programına konuk oldu.
Hakkında merak edilenleri tek tek anlatan Doruk Doğrusöz cinsel organ sorusunu duyunca çok şaşırdı.

AÇIK AÇIK SORDU

AÇIK AÇIK SORDU
Hülya Avşar 'Çok özel olacak ama' diyerek açık açık sordu.
'Oturup şeklini şemalini seçiyorsunuz değil mi?' dedi.
Doruk Doğrusöz ise 'Ben böyle bütün merak ettiğiniz sorulara yanıt verirsem yandık diyerek evet seçebiliyorsunuz. Doktorunuz bu ameliyatı gerçekleştiriyor onun yönlendirmesiyle oluyor' dedi.
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İşte Benim Stilim Neslihan Doğrusöz moda stil
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