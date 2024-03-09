Cinsiyet değiştirmişti! Hülya Avşar Neslihan Doğrusöz'e 'Çok özel olacak ama' diyerek açık açık sordu!

Türkiye'nin sevilen moda yarışması "İşte Benim Stilim" ile tanınan Neslihan Doğrusöz, yarışmanın ardından cinsiyet değiştirme operasyonu geçirerek adını Doruk Doğrusöz yaptı. Astrologlar üst üste uyardı! Saat bile verdi



CİNSEL ORGAN SORUSU ŞAŞIRTTI

"Ben yarışma dönemimde bile maskülen bir tarza sahiptim biliyorsunuz. Abiyelerimin, eteklerimin altına bile Calvin Klein boxerlarımı giyiyordum" diyerek o dönem dikkat çeken ünlü isim şimdi de Hülya Avşar'ın Youtube programına konuk oldu.

Hakkında merak edilenleri tek tek anlatan Doruk Doğrusöz cinsel organ sorusunu duyunca çok şaşırdı.

AÇIK AÇIK SORDU Hülya Avşar 'Çok özel olacak ama' diyerek açık açık sordu.

'Oturup şeklini şemalini seçiyorsunuz değil mi?' dedi.