Çırılçıplak tatiller! Çıplak festivallerden natürist tatil köylerine kadar... Bu tatile valiz götürmenize bile gerek yok

Dünya genelinde milyonlarca insan özellikle koronavirüs pandemisinden sonra doğaya ve kendi iç dünyasına yönelmeye başladı. Koronavirüsün ardından tatil anlayışında değişimler olurken milyonlarca kişi çeşitli ülkelerdeki natüralist ve nüdist tatile seçeneklerine yöneldi. Seyahat açısından çıplak tatiller ve deneyimlerin trend olmayı başlamasıyla birlikte sizler için birkaç seçeneğini araştırdık.
2023 yılında 12 Şubat ila 26 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan Nude Boat gezisi Florida’da yapılacak. Çıplak geminin yolculuğu, St Thomas, St Kitts, Antigue, Grand Turk, Amber Cove, Princess Cays ve Half Moon Cay rotasını kapsayacak.
2023 yılının Temmuz ayından Somerset’teki Thorney Lakes’te gerçekleşecek olan Nudefest, gündüz aktiviteleri ile gece eğlencelerini bir araya getiriyor. 2022 Nudefest'in eğlencelerinden bazıları vücut boyama, dans dersleri, kil güvercin avı, okçuluk, davul atölyeleri, sanat ve el sanatları ve koro toplantılarını içeriyordu. Festival alanı tuvalet ve duş gibi ortak kullanım yerlerini içerirken dört ayrı kamp alanına da ev sahipliği yapıyor.
Fransa’nın Manş Denizi’nin bulunduğu bölge nüdist turistler için birçok tatil köyüne ev sahipliği yapıyor. Bölgenin en popüler lokasyonu ise Bagheera Village Naturiste olarak biliniyor. Diğer ünlü Fransız çıplaklar tatil beldeleri, türünün en eski ve en büyüklerinden biri olan Cap D'Adge ve Euronat'tır.