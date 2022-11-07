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Çırılçıplak tatiller! Çıplak festivallerden natürist tatil köylerine kadar... Bu tatile valiz götürmenize bile gerek yok

07.11.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

British Naturism tarafından yapılan bir anket, çıplak tatillerin insanların ilgisini çekmeye başladığını dile getirdi. Hem Birleşik Krallık'ta hem de yurtdışında çıplak festivaller, çıplak geziler ve isteğe bağlı tatil köyleri ortaya çıkarken bu tatil tarzını tercih edenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

Dünya genelinde milyonlarca insan özellikle koronavirüs pandemisinden sonra doğaya ve kendi iç dünyasına yönelmeye başladı. Koronavirüsün ardından tatil anlayışında değişimler olurken milyonlarca kişi çeşitli ülkelerdeki natüralist ve nüdist tatile seçeneklerine yöneldi. Seyahat açısından çıplak tatiller ve deneyimlerin trend olmayı başlamasıyla birlikte sizler için birkaç seçeneğini araştırdık.

“KENDİNİZ OLMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VERİYOR”

İngiliz Naturism Başkanı Dr Mark Bass, son dönemde nüdizm seçeneklerinin etkili olmaya başladığını ifade ederek, “Çıplaklığa karşı tutumlar, tabular ve damgalamalar zamanla değişiyor. Modern toplum bir beden güveni krizinin ağırlığı altında ve giderek daha fazla insan, kimliklerimizin sahipliğini geri kazanmamıza izin vererek çıplaklığın zihinsel, duygusal ve fiziksel sağlığa getirdiği faydaları keşfediyor. Başkalarıyla çıplak vakit geçirdiğimizde, hepimizin yaraları ve kusurları olduğunu ve kendimizi havalı bir modelle karşılaştırmamız gerekmediğini fark ederiz.Doğalcılık bize kendimiz olma ve çok eğlenme özgürlüğü veriyor." ifadelerini kullandı.

NUDE BOAT (ÇIPLAKLAR GEZİSİ)

NUDE BOAT (ÇIPLAKLAR GEZİSİ)

2023 yılında 12 Şubat ila 26 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan Nude Boat gezisi Florida’da yapılacak. Çıplak geminin yolculuğu, St Thomas, St Kitts, Antigue, Grand Turk, Amber Cove, Princess Cays ve Half Moon Cay rotasını kapsayacak.

NUDEFEST (ÇIPLAKLAR FESTİVALİ)

NUDEFEST (ÇIPLAKLAR FESTİVALİ)

2023 yılının Temmuz ayından Somerset’teki Thorney Lakes’te gerçekleşecek olan Nudefest, gündüz aktiviteleri ile gece eğlencelerini bir araya getiriyor. 2022 Nudefest'in eğlencelerinden bazıları vücut boyama, dans dersleri, kil güvercin avı, okçuluk, davul atölyeleri, sanat ve el sanatları ve koro toplantılarını içeriyordu. Festival alanı tuvalet ve duş gibi ortak kullanım yerlerini içerirken dört ayrı kamp alanına da ev sahipliği yapıyor.

NÜDİST TATİL KÖYLERİ

NÜDİST TATİL KÖYLERİ

Fransa’nın Manş Denizi’nin bulunduğu bölge nüdist turistler için birçok tatil köyüne ev sahipliği yapıyor. Bölgenin en popüler lokasyonu ise Bagheera Village Naturiste olarak biliniyor. Diğer ünlü Fransız çıplaklar tatil beldeleri, türünün en eski ve en büyüklerinden biri olan Cap D'Adge ve Euronat'tır.

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İngiltere tatil çıplaklar kampı

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