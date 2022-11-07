Çırılçıplak tatiller! Çıplak festivallerden natürist tatil köylerine kadar... Bu tatile valiz götürmenize bile gerek yok

Dünya genelinde milyonlarca insan özellikle koronavirüs pandemisinden sonra doğaya ve kendi iç dünyasına yönelmeye başladı. Koronavirüsün ardından tatil anlayışında değişimler olurken milyonlarca kişi çeşitli ülkelerdeki natüralist ve nüdist tatile seçeneklerine yöneldi. Seyahat açısından çıplak tatiller ve deneyimlerin trend olmayı başlamasıyla birlikte sizler için birkaç seçeneğini araştırdık.

İngiliz Naturism Başkanı Dr Mark Bass, son dönemde nüdizm seçeneklerinin etkili olmaya başladığını ifade ederek, “Çıplaklığa karşı tutumlar, tabular ve damgalamalar zamanla değişiyor. Modern toplum bir beden güveni krizinin ağırlığı altında ve giderek daha fazla insan, kimliklerimizin sahipliğini geri kazanmamıza izin vererek çıplaklığın zihinsel, duygusal ve fiziksel sağlığa getirdiği faydaları keşfediyor. Başkalarıyla çıplak vakit geçirdiğimizde, hepimizin yaraları ve kusurları olduğunu ve kendimizi havalı bir modelle karşılaştırmamız gerekmediğini fark ederiz.Doğalcılık bize kendimiz olma ve çok eğlenme özgürlüğü veriyor." ifadelerini kullandı.