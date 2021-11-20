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Ciritçiler karda oynayacakları turnuvalara dostluk maçlarıyla hazırlanıyor

20.11.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asırlardır Anadolu'da da yaşatılan atlı cirit sporunun, Kars'taki köylerde kışın kar üzerinde, yazın çimlerde oynanarak gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor - Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya: - "Ne mutlu bize ki gençlere bu ata sporunu aktarmaya devam ediyoruz"

HÜSEYİN DEMİRCİ - Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan ve Kars'ın Selim ilçesinde kışın kar üzerinde oynanarak yaşatılmaya çalışılan ata sporu ciritte kullanılan atların, sezon öncesi hazırlık maçlarıyla güç depolamaları sağlanıyor.

Asırlardır Anadolu'da da yaşatılan cirit sporunun, ilçedeki köylerde kışın kar üzerinde, yazın da çimlerde oynanarak gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

Köylerde atlı spor kulüpleri kuran sporcular, Kekeç köyündeki arazide bir araya gelip cirit oynuyor. Ciritçiler, hazırlık maçlarıyla hem kış sezonu öncesi antrenman yaptırdıkları atlarının güç depolamasını sağlıyor hem de eğlenceli anlar yaşıyor.

Özellikle kış aylarında kar üzerinde oynanan cirit sporuna yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

- "14 genci yetiştiriyoruz"

Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya, AA muhabirine, ata sporunu yaşatmak için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.

Bölgede özellikle gençlerin cirit sporuna yoğun ilgisinin olduğunu ifade eden Başkaya, "Cirit sporunu devam ettiriyoruz, bizden sonra gençlere devretmeye başladık. Ne mutlu bize ki gençlere bu ata sporunu aktarmaya devam ediyoruz. Altyapısı olan kulübüz. Şu anda 14 gencimizi yetiştiriyoruz. Nasip olursa ileriki yıllarda onlar devam edecek." dedi.

- "Atlarımızı şimdiden kış için hazırlıyoruz"

Koşapınar köyünden ciritçi Gürhan Kaan da cirit oynamayı çok sevdiğini anlatarak, "13 yaşımdan beri cirit oynuyorum. Bugün de hava çok güzel ve oynamaya devam ediyoruz. Atlarımızı şimdiden kış için hazırlıyoruz. Herkesi atlı cirit oyununu izlemeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Genç ciritçi Kenan Tepe ise atlara maç öncesinde sahada gezdirerek antrenman yaptırdıklarını belirtti.

Köyler arası cirit müsabakaları organize ettiklerini dile getiren Tepe, "Turnuvaları genelde Kekeç köyümüzde yapıyoruz. Ata sporumuzu elimizden gelen gayretle devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ciritçiler karda oynayacakları turnuvalara dostluk maçlarıyla hazırlanıyor

- Asırlardır Anadolu'da da yaşatılan atlı cirit sporunun, Kars'taki köylerde kışın kar üzerinde, yazın çimlerde oynanarak gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor - Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya: - "Ne mutlu bize ki gençlere bu ata

Ciritçiler karda oynayacakları turnuvalara dostluk maçlarıyla hazırlanıyor

Ciritçiler karda oynayacakları turnuvalara dostluk maçlarıyla hazırlanıyor

Ciritçiler karda oynayacakları turnuvalara dostluk maçlarıyla hazırlanıyor

Ciritçiler karda oynayacakları turnuvalara dostluk maçlarıyla hazırlanıyor

Ciritçiler karda oynayacakları turnuvalara dostluk maçlarıyla hazırlanıyor

Ciritçiler karda oynayacakları turnuvalara dostluk maçlarıyla hazırlanıyor

Ciritçiler karda oynayacakları turnuvalara dostluk maçlarıyla hazırlanıyor

Ciritçiler karda oynayacakları turnuvalara dostluk maçlarıyla hazırlanıyor

Ciritçiler karda oynayacakları turnuvalara dostluk maçlarıyla hazırlanıyor

Ciritçiler karda oynayacakları turnuvalara dostluk maçlarıyla hazırlanıyor

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