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Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit'in son hali şaşkına çevirdi! Bu halini unutun

09.05.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuktan Al Haberi adlı programın minik yıldızlarından biriydi Efe Koçyiğit. 'Çitos Efe', programda yemek aşkını sık sık dile getirmesi ve sempatik halleriyle gündeme geliyordu. Şimdilerde 11 yaşında olan Çitos Efe'nin son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Bir dönemin çocuk yıldızlarından biri olan Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit'in son hali dikkat çekti.

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Sevimli hareketleri ve iştahına düşkünlüğüyle bilinen Efe Koçyiğit uzun süredir gündeme gelmiyordu.
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Kısa sürede büyük bir şöhrete kavuşan Efe Koçyiğit bir dönem neredeyse her yerdeydi.

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Sonrasında da bakanlık duruma el atmış, ekrana çıkan çocukların ekonomik olarak sömürülmeleri engellemeye çalışılarak, küçük Efe'nin obezite konusunda ailesine uyarıda bulunmuştu.

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Şimdilerde 11 yaşında olan 'Çitos Efe'nin aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.

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Ünlülerin çocukluk halleri

Asena Keskinci
Çağla Şimşek
Çağla Şimşek
Gonca Vuslateri
Hadise
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