Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit'in son hali şaşkına çevirdi! Bu halini unutun

Bir dönemin çocuk yıldızlarından biri olan Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit'in son hali dikkat çekti.

Sevimli hareketleri ve iştahına düşkünlüğüyle bilinen Efe Koçyiğit uzun süredir gündeme gelmiyordu.



Kısa sürede büyük bir şöhrete kavuşan Efe Koçyiğit bir dönem neredeyse her yerdeydi.

Sonrasında da bakanlık duruma el atmış, ekrana çıkan çocukların ekonomik olarak sömürülmeleri engellemeye çalışılarak, küçük Efe'nin obezite konusunda ailesine uyarıda bulunmuştu.

Şimdilerde 11 yaşında olan 'Çitos Efe'nin aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.