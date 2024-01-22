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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ "Yaşlanmışsınız" yorumunu duyunca verdiği yanıtla gündem oldu!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
22.01.2024 10:00 | Son Güncelleme:
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Bir dönemin efsane dizisi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Meltem karakteriyle hafızalarımıza kazınan Pınar Altuğ sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Oyuncu son olarak sosyal medya hesabından bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi. Bir takipçisi ünlü oyuncun fotoğrafının altına "Yaşlanmışsınız" yorumu yaptı. Pınar Altuğ ise bu yorumu pas geçmeyip cevap verdi.

"Çocuklar Duymasın"daki "Meltem" karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pınar Altuğ, takipçilerinden gelen yorumlara verdiği yanıtlarla sık sık gündeme geliyor.

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'YAŞLANMIŞSINIZ' YORUMUNA BOMBA YANIT

Gündemi yakından takip eden Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Türkiye'yi sarsan büyük depremde de eşiyle birlikte elinden geleni yapan Altuğ yardım ve destek kampanyalarıyla da ayrıca dikkat çekiyor.

Altuğ, Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Sosyal medyada özel hayatına dair de paylaşım yapan oyuncu ve sunucu son olarak eşiyle pozlarını paylaşmıştı. 

Yaş farkıyla sık sık gündeme gelen ve bu konuya dair sert tepkiler de gösteren oyuncunun pozuna bambaşka bir yorum gelmişti. Yanıtı ise dikkat çekmişti.

Bir takipçi Altuğ'a "Gazze için yayın ya da yardım kampanyası yapmayı ne zaman düşüneceksiniz, depremde eşinizle ikili olmuştunuz bu hassasiyeti Gazze için göremedik. Bir eleştiriydi" yazmıştı. 

Altuğ, ise bu yorumu yanıtsız bırakmamış ve "Biz depremde elimizin uzadığı gücümüzün yettiğince yardım etmeye çalıştık. Gazze bizim boyumuzu aşar baksanıza dünya seyirci" demişti.

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Pınar Altuğ ünlü oyuncu karakteri
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