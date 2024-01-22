Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ "Yaşlanmışsınız" yorumunu duyunca verdiği yanıtla gündem oldu!

"Çocuklar Duymasın"daki "Meltem" karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pınar Altuğ, takipçilerinden gelen yorumlara verdiği yanıtlarla sık sık gündeme geliyor.
Gündemi yakından takip eden Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Türkiye'yi sarsan büyük depremde de eşiyle birlikte elinden geleni yapan Altuğ yardım ve destek kampanyalarıyla da ayrıca dikkat çekiyor.
Altuğ, Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Sosyal medyada özel hayatına dair de paylaşım yapan oyuncu ve sunucu son olarak eşiyle pozlarını paylaşmıştı.
Yaş farkıyla sık sık gündeme gelen ve bu konuya dair sert tepkiler de gösteren oyuncunun pozuna bambaşka bir yorum gelmişti. Yanıtı ise dikkat çekmişti.
Bir takipçi Altuğ'a "Gazze için yayın ya da yardım kampanyası yapmayı ne zaman düşüneceksiniz, depremde eşinizle ikili olmuştunuz bu hassasiyeti Gazze için göremedik. Bir eleştiriydi" yazmıştı.
Altuğ, ise bu yorumu yanıtsız bırakmamış ve "Biz depremde elimizin uzadığı gücümüzün yettiğince yardım etmeye çalıştık. Gazze bizim boyumuzu aşar baksanıza dünya seyirci" demişti.