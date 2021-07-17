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Çökertme kebabı nasıl yapılır? İşte Çökertme kebabı tarifi ve püf noktaları...

17.07.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk mutfağından Muğla, Bodrum, Milas bölgesine ait Çökertme kebabı için kontrfile, patates, tuz, süt gibi malzemeler gerekir. Çökertme kebabının domates sosu için 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 adet rendelenmiş domates kullanılır.

Türk mutfağının en sevilen ve en lezzetli yemeklerinden biri olan Çökertme kebabı tarifini haberimizde sizler için derledik. Bol su ile yıkayıp duruladığınız patateslerin daha çıtır olması için az miktarda nişasta ile karıştırın. Bunun ardından patatesleri kızgın yağda veya fritözde kızartın.

Çökertme kebabı nasıl yapılır?

* 2 yemek kaşığı sıvı yağ * 1 çay kaşığı kimyon * 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber * 1 adet rendelenmiş domates * 1 adet rendelenmiş soğan * 1/2 çay bardağı zeytinyağı * 1 tatlı kaşığı tuz * 1/2 su bardağı süt * 1 çay kaşığı karabiber * 1/2 çay kaşığı tuz * 1 yemek kaşığı tereyağı * 1 su bardağı soda * 2 adetorta boy patates * 1,5 su bardağı ayçiçek yağı * 1 tatlı kaşığı pul biber * 300 gram dana kontrfile * 2 yemek kaşığı tereyağı
Bonfile veya bifteği fazla yağlı taraflarından ayırınç Ardından uzun ve ince şeritler halinde dilimleyin. Et marinasyonu için yüm malzemeleri bir kaba koyun ve karıştırın. Üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında 1 saat bekletin.
Patatesleri kibrit büyüklüğünde dilimleyin. Ardından su ile durulayın ve havlu ile kurulayın. Yağı küçük bir tencerede kızdırın. Ardından kuruladığınız patatesleri kızgın yağa atın. Patatesler sarı rengini alana dek kızartın.
Patatesler rengini alınca kağıt havlu serili tabağa alın ve dinlendirin. Döküm tavaya az miktarda sıvı yağ koyun ve kızdırmaya başlayın. Üstüne tereyağını ekleyin. Marine olan etleri yüksek ateşte pişirmeye başlayın.
Etlerin renk almasının ardından tuz ve karabiberi etlere katıp tavayı ocaktan alın. Domates sosunu hazırlamak için küçük bir tereyağını tavada kızdırmaya başlayın. Üzerine pul biber rendelenmiş domatesi ekleyin ve 10 dakika pişirmeye devam edin. Ardından ocaktan alın.
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