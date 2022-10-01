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Çorum'da bıçakla kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

01.10.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da bıçakla kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi Köröğlu Camisi yakınlarındaki çocuk parkında Harun (21) ve Erdinç K. (27) kardeşler ile Ömer Faruk Y, Hüseyin S. (33) Furkan D. (23) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada iki kardeş ile Ömer Faruk Y. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Harun K. ve Erdinç K. sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ömer Faruk Y. ise kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Göğsünden bıçaklanan Harun K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Hüseyin S. ve Furkan D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Çorum'da bıçakla kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çorum'da bıçakla kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çorum'da bıçakla kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çorum'da bıçakla kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çorum'da bıçakla kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çorum'da bıçakla kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çorum'da bıçakla kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çorum'da bıçakla kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Çorum kavga bıçak yaralı

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