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"Costa Venezia" ve "Seven Seas Explorer" Bodrum'a yanaştı

29.06.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Costa Venezia" ve "Seven Seas Explorer" Bodrum'a yanaştı

İtalya bayraklı "Costa Venezia" ve Marshall Adaları bayraklı "Seven Seas Explorer" adlı kruvaziyerler, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

İzmir Limanı’ndan gelerek Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaşan 323,46 metrelik "Costa Venezia"da, İspanya, İtalya ve Almanya ağırlıklı 1446 yolcu ile 1035 personel bulunuyor.

Kruvaziyerin akşam saatlerinde Pire Limanı'na hareket edeceği bildirildi.

İskeleye yanaşan 224 metrelik "Seven Seas Explorer" adlı kruvaziyerde ise 395 yolcu ve 523 personel var.

İzmir Limanı'ndan gelen ve akşam ilçeden ayrılıp Rodos'a devam edecek gemiden inen ABD'li ve İngiliz ağırlıklı yolcular, Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı.

"Costa Venezia" ve "Seven Seas Explorer" Bodrum'a yanaştı

"Costa Venezia" ve "Seven Seas Explorer" Bodrum'a yanaştı

"Costa Venezia" ve "Seven Seas Explorer" Bodrum'a yanaştı

"Costa Venezia" ve "Seven Seas Explorer" Bodrum'a yanaştı

"Costa Venezia" ve "Seven Seas Explorer" Bodrum'a yanaştı

"Costa Venezia" ve "Seven Seas Explorer" Bodrum'a yanaştı

"Costa Venezia" ve "Seven Seas Explorer" Bodrum'a yanaştı

"Costa Venezia" ve "Seven Seas Explorer" Bodrum'a yanaştı

"Costa Venezia" ve "Seven Seas Explorer" Bodrum'a yanaştı

"Costa Venezia" ve "Seven Seas Explorer" Bodrum'a yanaştı

"Costa Venezia" ve "Seven Seas Explorer" Bodrum'a yanaştı

"Costa Venezia" ve "Seven Seas Explorer" Bodrum'a yanaştı

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