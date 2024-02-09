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Cristiano Ronaldo'dan skandal hareket! Suudi Arabistan bu olayla çalkalanıyor

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.02.2024 09:45 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan'da derbi mücadelesinde Al Hilal ile Al Nassr karşı karşıya geldi. Cristiano Ronaldo, kaybettikleri maç sonrası rakip takımın formasını kasıklarına sürüp taraftarlara geri fırlattı. O anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 39 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Suudi Arabistan'da Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal ile, Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan'da derbi mücadelesi olarak görülen bu karşılaşma, hazırlık maçı olsa da çok gergin geçti.

AL HILAL 2-0 KAZANDI

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Cristiano Ronaldo'nun 90 dakika forma giydiği mücadeleyi Al Hilal 2-0 kazanarak Portekizli oyuncuyu sahadan boynu büyük uğurladı. Maçın ardından bir hayli sinirli olduğu gözlenen Ronaldo'dan skandal bir hareket geldi.

TARAFTARLARA OLAY TEPKİ

Mücadelenin sonunda soyunma odasına doğru ilerleyen Ronaldo'nun önüne bir taraftar tarafından Al Hilal forması fırlatıldı. Fırlatılan formayı yerden alan Ronaldo, kasıklarına sürerek taraftara geri fırlattı. Ronaldo'nun yaptığı bu hareket Suudi Arabistan'da büyük tepkiyle karşılandı.

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