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  4. Cristiano Ronaldo için yolun sonu! 19 yıl sonra bir ilk yaşanıyor...

Cristiano Ronaldo için yolun sonu! 19 yıl sonra bir ilk yaşanıyor...

06.09.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cristiano Ronaldo için büyük bir şok yaşandı. Transferin son gününe kadar farklı bir kulüp bakan fakat kendisinin istenmemesi nedeniyle mecbur olarak Manchester United'da kalan dünyaca ünlü yıldız, kariyerinde 19 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacak. Otoriteler tarafından üst düzey olarak son sezonu olarak adlandıran Ronaldo için Şampiyonlar Ligi devri kapanmış olabilir...

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde yok! Finalin İstanbul'da yapılacağı bu yıl, Ronaldo sahada olamayacak. Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer almıyor olması nedeniyle yıldız oyuncu 19 yıl sonra bu sahnede yer alamayacak.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTEDİ

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Manchester United'da mutsuz olan Ronaldo, aylardır takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Menajeri Jorge Mendes ile kendisine kulüp arayan Portekizli yıldız, Manchester United'da kalmak zorunda kaldı.

ÜST DÜZEY HİÇBİR TAKIM İSTEMEDİ

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Şampiyonlar Ligi kalibresinde hiçbir takımın Ronaldo'yu istememesi nedeniyle yıldız oyuncu Manchester United'da kalmak zorunda kaldı. Sözleşmesinin son yılında olan Ronaldo'nun önümüzdeki yıl hangi takıma transfer olacağı şimdiden merak konusu oldu.

CRISTIANO RONALDO FOTOĞRAFLARI (HD)

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