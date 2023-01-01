Cristiano Ronaldo'nun gelişi sonrası sözleşmesi feshedildi! Al Nassr'da ortalık karıştı... Futbolseverlerden Ronaldo tepkisi 'Gittiği yeri karıştırıyor'

Manchester United'dan olaylı ayrılığı sonrası uzun süre kulüpsüz olarak kalan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi resmen belli oldu. 37 yaşındaki oyuncu Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın yolunu tutarken, Suudi Arabistan Pro Lig'de mücadele eden kulüp ile 2.5 yıllığına sözleşme imzaladı.