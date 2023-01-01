Cristiano Ronaldo'nun gelişi sonrası sözleşmesi feshedildi! Al Nassr'da ortalık karıştı... Futbolseverlerden Ronaldo tepkisi 'Gittiği yeri karıştırıyor'

Manchester United'dan olaylı ayrılığı sonrası uzun süre kulüpsüz olarak kalan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi resmen belli oldu. 37 yaşındaki oyuncu Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın yolunu tutarken, Suudi Arabistan Pro Lig'de mücadele eden kulüp ile 2.5 yıllığına sözleşme imzaladı.
Bu imza sonrası yeni forması ile ilk pozunu veren Portekizli yıldız, kendisiyle özdeşleşen 7 numarayı seçtiği görülürken, Ronaldo öncesi takımdaki 7 numaranın sahibi Arap ekibinin 2021 yılında Özbekistan ekibi Pakhtakor'tan 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı oyuncu Jaloliddin Masharipov'du.
Ronaldo'nun gelişi sonrası takımda numara krizinin çıktığı iddia edilirken, yönetimin 7 numarayı boşa çıkarabilmek adına Özbek futbo29 yaşındaki Özbek futbolcunun sözleşmesini feshettiğini ve 7 numarayı Ronaldo'ya verdiği iddia edildi.
Bu iddalar sosyal medyaya bomba gibi düşerken, bazı taraftarlar Ronaldo için 'gittiği yeri karıştırıyor' şeklinde tepki gösterdi.