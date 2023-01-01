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Cristiano Ronaldo'nun gelişi sonrası sözleşmesi feshedildi! Al Nassr'da ortalık karıştı... Futbolseverlerden Ronaldo tepkisi 'Gittiği yeri karıştırıyor'

01.01.2023 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süren kulüp arayışlarının ardından Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun bu tercihi sonrası Arap ekibinde ortalık karıştı. 7 numara ile özdeşleşen Ronaldo için Al Nassr'da halihazırda 7 numaranın sahibi olan Özbek futbolcunun sözleşmesinin feshedildiği iddia edilirken, sosyal medyada bu duruma tepki gösterildi. İşte detaylar...

Manchester United'dan olaylı ayrılığı sonrası uzun süre kulüpsüz olarak kalan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi resmen belli oldu. 37 yaşındaki oyuncu Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın yolunu tutarken, Suudi Arabistan Pro Lig'de mücadele eden kulüp ile 2.5 yıllığına sözleşme imzaladı.

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7 NUMARA KRİZİ 

7 NUMARA KRİZİ 

Bu imza sonrası yeni forması ile ilk pozunu veren Portekizli yıldız, kendisiyle özdeşleşen 7 numarayı seçtiği görülürken, Ronaldo öncesi takımdaki 7 numaranın sahibi Arap ekibinin 2021 yılında Özbekistan ekibi Pakhtakor'tan 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı oyuncu Jaloliddin Masharipov'du.

'SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ!' 

'SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ!' 

Ronaldo'nun gelişi sonrası takımda numara krizinin çıktığı iddia edilirken, yönetimin 7 numarayı boşa çıkarabilmek adına Özbek futbo29 yaşındaki Özbek futbolcunun sözleşmesini feshettiğini ve 7 numarayı Ronaldo'ya verdiği iddia edildi.

"GİTTİĞİ YERİ KARIŞTIRIYOR" 

"GİTTİĞİ YERİ KARIŞTIRIYOR" 

Bu iddalar sosyal medyaya bomba gibi düşerken, bazı taraftarlar Ronaldo için 'gittiği yeri karıştırıyor' şeklinde tepki gösterdi.

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