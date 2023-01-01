Son dakika: Cristiano Ronaldo imzayı attı, Galatasaray'a transfer yapıyor! Vincent Aboubakar için büyük ters köşe! Herkes Fenerbahçe'yi bekliyordu ama...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı, transfere de sıçramış durumda. Lider Galatasaray ve 1 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını sıklaştırdı. Daha önce birçok futbolcu için karşı karşıya gelen iki ezeli rakip, bu kez bir dönem gösterdiği performansla Türkiye'de adından sıkça söz ettirmiş bir isim için karşı karşıya geldi. İşte detaylar...
FIFA Dünya Kupası öncesinde verdiği röportajla futbol alemini sarsan Cristiano Ronaldo, kulübü Manchester United'ı ihanetle suçlamış ve teknik direktör Erik ten Hag'a saygı duymadığını söylemişti.
Bu sözler karşısında kayıtsız kalmayan Manchester United, dünyaca ünlü yıldızın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.
İngiliz devinin bu hareketi sonrasında bonservisini eline alan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'a imza atmıştı.
Ronaldo'nun takıma gelişinin ardından daha önce kulüpten ayrılmak ve Avrupa'da oynamak istediğini yönetime ileten Vincent Aboubakar'ın geleceği merak ediliyordu.
Joao Pedro'nun sakatlığı ile birlikte golcü arayışını sürdüren Fenerbahçe'nin bir süredir Kamerunlu yıldız için görüşmelerini sürdürdüğü biliniyordu.