Son dakika: Cristiano Ronaldo imzayı attı, Galatasaray'a transfer yapıyor! Vincent Aboubakar için büyük ters köşe! Herkes Fenerbahçe'yi bekliyordu ama...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı, transfere de sıçramış durumda. Lider Galatasaray ve 1 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını sıklaştırdı. Daha önce birçok futbolcu için karşı karşıya gelen iki ezeli rakip, bu kez bir dönem gösterdiği performansla Türkiye'de adından sıkça söz ettirmiş bir isim için karşı karşıya geldi. İşte detaylar...