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  4. Cristiano Ronaldo'ya darbe üstüne darbe! Şimdi de 2 maçtan men edildi

Cristiano Ronaldo'ya darbe üstüne darbe! Şimdi de 2 maçtan men edildi

23.11.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Premier Lig'de Cristiano Ronaldo depremi yaşanıyor. Geçtiğimiz gün sözleşmesi feshedilen Portekizli yıldız oyuncuya İngiltere Federasyonu cezayı kesti. Kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen 14 yaşındaki bir taraftarın telefonunu kıran Ronaldo'ya gecikmeli de olsa men cezası verildi.

Manchester United'ın sözleşmesini feshettiği Ronaldo'ya Federasyon tarafından ceza kesildi. Küçük bir taraftarın telefonunu parçalayan yıldız oyuncuya 2 maç men cezası verildi.

POLİS SORGULADI, FEDERASYON CEZAYI KESTİ

Kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen küçük taraftara sinirlenip telefonunu yere fırlatıp parçalayan Ronaldo özür dilemişti. Polis tarafından sorgulanan Ronaldo için "37 yaşındaki bir adamın, saldırı ve cezai zarar iddiasıyla sorgulandığını ve sorguya gönüllü bir şekilde katıldığını doğruluyoruz." denilmişti.

PREMİER LİG CEZAYI KESTİ

Premier Lig, geçen sezon meydana gelen olay hakkında Ronaldo'ya 2 maç men cezası verildi. Premier Lig'de bir takıma transfer olması durumunda Ronaldo 2 maç kadroya dahi giremeyecek.

RONALDO NE DEMİŞTİ?

"TEN HAG'A SAYGI DUYMUYORUM"

"TEN HAG'A SAYGI DUYMUYORUM"

"Manchester United bana ihanet etti. Eric ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam! Çok fazla üzerime geldiler, beni sürekli ayrılmam için zorladılar. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim. Sadece teknik direktör değil kulübün çevresindeki bazı kişilerce bu yapıldı. İhanete uğramış gibi hissettim."

"GÖSTERİLEN GELİŞİM SIFIR"

"GÖSTERİLEN GELİŞİM SIFIR"

"Sir Alex Ferguson görevini bıraktığından beri Manchester United'ın gösterdiği gelişim sıfır. Manchester United yöneticileri yeni doğan kızımın hastalığına %100 inanmadı. Bu utanç verici çünkü benim sözüme güvenmediler. Sezon öncesi hazırlık kampına da bu yüzden katılmamıştım, ailemin yanında olmam gerekiyordu"

"GLAZERLAR UMURSAMIYOR"

"GLAZERLAR UMURSAMIYOR"

"Bildiğiniz gibi Manchester United marketing yapan bir kulüp. Onlar paralarını pazarlamadan, spordan alıyorlar ama bence Glazerlar durumu umursamıyor"

"DÖNDÜĞÜMDE HERŞEYİN AYNI KALMASI ÜZDÜ"

"DÖNDÜĞÜMDE HERŞEYİN AYNI KALMASI ÜZDÜ"

"Dürüst olmak gerekirse, Manchester United'a imza atıp geri döndüğüm gün, her şeyin geliştiğini düşünmüştüm. Ayrılalı 13 yıl olmuştu. Geldiğimde, her şeyin farklı olacağını hayal ettim. Bilirsiniz teknoloji, altyapı, mutfak, duşlar vs. Şaşırdım. Kötü anlamda şaşırdım. Her şey aynı kalmıştı."

"BENİ İSTİKRARSIZLIK ŞAŞIRTTI"

"BENİ İSTİKRARSIZLIK ŞAŞIRTTI"

"Manchester United'daki istikrarsızlık beni çok şaşırttı. Ole Gunnar Solskjaer hakkındaki düşünceleri 1 saatte değişti. O yaz Sancho'yu, Varane'ı ve beni almışlardı. Manchester United olması gerektiği gibi diye düşünmüştüm. Ancak, Sir Alex Ferguson kulüpte çok büyük bir boşluk bıraktı. Sadece Ferguson değil David Gill gibi iyi bir adamın ayrılığı da etkilemiş. Bu yüzden Manchester United'ın bir noktada aynı kulüp olmadığını biliyordum. Ancak, bu kadar büyük bir boşluk olabilirdi. Beni en çok şaşırtan şey buydu."

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United

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