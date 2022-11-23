Cristiano Ronaldo'ya darbe üstüne darbe! Şimdi de 2 maçtan men edildi

Manchester United'ın sözleşmesini feshettiği Ronaldo'ya Federasyon tarafından ceza kesildi. Küçük bir taraftarın telefonunu parçalayan yıldız oyuncuya 2 maç men cezası verildi.

POLİS SORGULADI, FEDERASYON CEZAYI KESTİ

Kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen küçük taraftara sinirlenip telefonunu yere fırlatıp parçalayan Ronaldo özür dilemişti. Polis tarafından sorgulanan Ronaldo için "37 yaşındaki bir adamın, saldırı ve cezai zarar iddiasıyla sorgulandığını ve sorguya gönüllü bir şekilde katıldığını doğruluyoruz." denilmişti.

PREMİER LİG CEZAYI KESTİ

Premier Lig, geçen sezon meydana gelen olay hakkında Ronaldo'ya 2 maç men cezası verildi. Premier Lig'de bir takıma transfer olması durumunda Ronaldo 2 maç kadroya dahi giremeyecek.