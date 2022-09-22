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  4. Cristiano Ronaldo'yu geri çağırdılar! Dünya bu transfer hamlesini konuşuyor...

Cristiano Ronaldo'yu geri çağırdılar! Dünya bu transfer hamlesini konuşuyor...

22.09.2022 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da Cristiano Ronaldo krizi bitmek bilmiyor. Sezon başında mutsuz olduğu için takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Portekizli süperstarın kariyerine Avrupa'da devam etme yönünde karar aldığı ve devre arasında Kırmızı Şeytanlar'a veda edeceği öne sürüldü. Udinese'nin İtalyan kalecisi Marco Silvestri'den Ronaldo'ya transfer çağrısı geldi.

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nı bekleyen Cristiano Ronaldo'nun organizasyonun ardından İngiltere Premier Lig devi Manchester United'dan ayrılması bekleniyor.

BİR REKOR DAHA KIRMIŞTI

CRİSTİANO RONALDO KİMDİR?

Futbol tarihinin milli formayla en fazla gol atan oyuncusu olan Ronaldo, günümüze kadar Portekiz Milli Takımı'nın formasıyla çıktığı 188 karşılaşmada rakip ağları 117 kez sarsmayı başarmıştı. İranlı Ali Daei'yi geçen Ronaldo bir rekora daha imza atmıştı.

İTALYA'DAN FLAŞ ÇAĞRI

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Manchester United'da mutsuz olduğu iddia edilen ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Portekizli yıldıza İtalya'dan flaş bir çağrı geldi.

"YOLCULUĞUM HENÜZ BİTMEDİ"

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Ronaldo'nun geleceği için "Hırsım harika. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonalarında yer almak istiyorum. Kendimi çok motive hissediyorum. Yolculuğum henüz bitmedi." ifadelerine Udinese kalecisi Marco Silvestri cevap verdi.

"UDINESE'YE GEL"

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Silvestri, Ronaldo'nun yorumlarının bulunduğu paylaşıma "Udinese'ye gel" şeklinde yorum bıraktı. Bu mesaj sonrasında Serie A kulübü, Silvestri'nin yorumuna bir göz emojisi koydu.

"SÜRPRİZLERE HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Instagram'da gerçekleştirilen bu olay sonrası sosyal medyadaki futbolseverler, "Sürprizlere hazırlıklı olmalıyız" şeklinde yorumlarda bulundular.

CRISTIANO RONALDO FOTOĞRAFLARI (HD)

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