Sabriye Şengül'ün son hali ağızları açık bıraktı! Survivor itirafı gündem oldu! Adem Kılıçcı sorulunca...

2017 -2018 yıllarında Survivor'da yarışan Sabriye Şengül, Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu da elde etmişti. Survivor döneminde adını geniş kitlelere duyuran Sabriye Şengül sempatik halleri ile büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Tansiyon yine yükseldi! 'Üzerime oturdu'



SURVIVOR İTİRAFI OLAY OLDU

Survivor'ın unutulmaz isimlerinden biri olmayı başaran Sabriye Şengül uzun zamandır ekranlarda görünmüyor.

Kickboks ve karma dövüş sporcusu Sabriye Şengül, Milliyet Youtube kanalı konuk oldu ve Survivor itirafları ile sosyal medyayı salladı.

FAVORİ İSMİ... Programda 'Survivor'da favorin kim?' diye soruldu. Sabriye Şengül de 'Sevdiklerim var tabii ki. Birçok kişi şampiyıon olsun isterim ama Nagihan hak ediyor' dedi.

SURVİVOR'DA EN UNUTAMADIĞI AN.. Sabriye Şengül 'Survivor'da en unutamadığın an hangisiydi?' sorusuna ise 'Ödüllerden gideyim. Küba ödülüydü. Çok eğlenmiştim orada' diyerek yanıt verdi.