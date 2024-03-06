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Sabriye Şengül'ün son hali ağızları açık bıraktı! Survivor itirafı gündem oldu! Adem Kılıçcı sorulunca...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.03.2024 07:54
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Survivor'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Sabriye Şengül, Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu elde etmişti. Survivor'a iki defa katılan Sabriye Şengül sempatik halleri ve samimi tavırları ile geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Sabriye Şengül bir YouTube programına konuk oldu ve son haliyle herkesi şaşırttı. Şengül'ün Survivor itirafı ise sosyal medyayı salladı.

2017 -2018 yıllarında Survivor'da yarışan Sabriye Şengül, Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu da elde etmişti. Survivor döneminde adını geniş kitlelere duyuran Sabriye Şengül sempatik halleri ile büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

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SURVIVOR İTİRAFI OLAY OLDU

Survivor'ın unutulmaz isimlerinden biri olmayı başaran Sabriye Şengül uzun zamandır ekranlarda görünmüyor.
Kickboks ve karma dövüş sporcusu Sabriye Şengül, Milliyet Youtube kanalı konuk oldu ve Survivor itirafları ile sosyal medyayı salladı.

FAVORİ İSMİ...

FAVORİ İSMİ...
Programda 'Survivor'da favorin kim?' diye soruldu. Sabriye Şengül de 'Sevdiklerim var tabii ki. Birçok kişi şampiyıon olsun isterim ama Nagihan hak ediyor' dedi.

SURVİVOR'DA EN UNUTAMADIĞI AN..

SURVİVOR'DA EN UNUTAMADIĞI AN..
Sabriye Şengül 'Survivor'da en unutamadığın an hangisiydi?' sorusuna ise 'Ödüllerden gideyim. Küba ödülüydü. Çok eğlenmiştim orada' diyerek yanıt verdi.

ADEM KILIÇCI İLE...

ADEM KILIÇCI İLE...
Yarışmada Adem Kılıçcı ile yakın bir dostluğu olduğu hatırlatılan Sabriye Şengül 'Adem'i ben çok seviyorum. Çok özlüyorum. Dostum gibi görüyordum.' dedi. Adem Kılıçcı ile görüşmediğini söyleyen Şengül bu itirafı ile herkesi şaşırttı.
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