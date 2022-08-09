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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulundu

09.08.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulundu

MERSİN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşucu Limanı'nda Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulundu.

Adana'dan Mersin'in Taşucu Limanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopter, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin havadan incelenmesinin ardından sonra geminin üzerindeki piste indi.

Gemide incelemelerde bulunan Erdoğan, daha sonra yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Han sondaj gemisini havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Han sondaj gemisini havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Han sondaj gemisini havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Han sondaj gemisini havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Han sondaj gemisini havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Han sondaj gemisini havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Han sondaj gemisini havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Han sondaj gemisini havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Han sondaj gemisini havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Han sondaj gemisini havadan inceledi

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