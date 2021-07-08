Dana bonfile nasıl yapılır? İşte dana bonfile tarifi ve malzemeleri...

En iyi dana bonfile yapmanın tek püf noktası pişirme kısmıdır. Kuru ve yavan bir kırmızı et yemek istemiyorsanız ilk olarak etlerinizi mühürlemeyi unutmayınız. Püf noktasına dikkat edersiniz dışı çıtır çıtır olan bonfilelerinizin içinin sıvısını dengelemiş olursunuz. Peki Dana bonfile nasıl yapılır? İşte dana bonfile tarifi ve malzemeleri...

Dana bonfile nasıl yapılır?

Kırmızı et tutkunlarının en sevdikleri tatlar arasında yer alan dana bonfile yapımı ve pişirmedeki püf noktaları sık sık araştırılıyor.

MARİNE İŞLEMİNİ UNUTMAYINIZ Bonfile dananın sırt kısmından elde edilen yumuşak bir et çeşididir. Bu yumuşak etin pişirme esnasında kurutmadan mükemmel bir bonfile elde etmek için mühürleme işlemi ve sık sık bıçak yardımı ile piştiğini kontrol etmeyi unutmamalısınız.

BONFİLE MALZEME LİSTESİ Lezzet bir bonfile yamak için iki kişilik malzeme listesi şu şekildedir: *400 gram dana bonfile *1 çay bardağı zeytinyağı *1/2 şişe soda *1 yemek kaşığı iri çekilmiş karabiber *1 dal biberiye *1 çay kaşığı tuz *1 yemek kaşığı tereyağı *2 diş sarımsak *1 adet soğan

BONFİLE NASIL YAPILIR? İlk olarak işe etlerinizin sinirlerini temizleyerek başlayın ardından 200 gr'lık porsiyonlara ayırın, marinasyon için ise zeytinyağı ve soda ile etleri ovun.