Datça ilçesinde otluk alanda yangın çıktı.
İskele Mahallesi Sevgi Yolu mevkisindeki otluk alandan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Söndürme çalışmalarına bölgedeki vatandaşlar da desek verdi.
Datça'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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