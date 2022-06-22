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Datça'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

22.06.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Datça'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Datça ilçesinde otluk alanda yangın çıktı.

İskele Mahallesi Sevgi Yolu mevkisindeki otluk alandan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmalarına bölgedeki vatandaşlar da desek verdi.

Datça'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Datça'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Datça'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Datça'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Datça'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Datça'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Datça'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Datça'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Datça'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Datça'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

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yangın Muğla Datça

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