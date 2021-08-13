Dedemin Fişi filmi nerede çekildi? Dedemin Fişi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Başrollerinde Ali Sunal ve Onur Buldu'nun yer aldığı Dedemin Fişi filmi bu akşam 20.00'da ekranlara gelecek. Dedemin Fişi filminin yönetmenliğini Meltem Bozoflu, yapımcılığını ise Necati Akpınar üstleniyor. Komedi türündeki filmin hikayesi Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıktı. İşte merak edilenler...