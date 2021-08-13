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Dedemin Fişi filmi nerede çekildi? Dedemin Fişi filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

13.08.2021 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılmaz Erdoğan tarafından kaleme alınan Dedemin Fişi filmi bu akşam Star TV ekranlarında seyircilerle buluşacak. Mirastan en büyük payı almak için yarışan "Çirçi Ailesi"nin hikayesini anlatan filmin başrollerinde Ali Sunal ve Onur Buldu yer alıyor. 22 Ocak 2016'da vizyona giren filmin oyuncu kadrosunda oldukça tanıdık simalar yer alıyor.

Başrollerinde Ali Sunal ve Onur Buldu'nun yer aldığı Dedemin Fişi filmi bu akşam 20.00'da ekranlara gelecek. Dedemin Fişi filminin yönetmenliğini Meltem Bozoflu, yapımcılığını ise Necati Akpınar üstleniyor. Komedi türündeki filmin hikayesi Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıktı. İşte merak edilenler...

DEDEMİN FİŞİ KONUSU NEDİR?

Beyin ölümü gerçekleşen Malatyalı Çirci Ailesi'nin reisi Salih Bey yaşam destek ünitesine bağlı şekilde hayata tutunmaktadır.
Farklı yerlerde hayatını sürdüren aile üyeleri bir araya gelir ve Salih Bey'in fişinin çekilmesine karar verirler.
Ancak Salih Bey'in fişi çekilmeden önce çocuklar ve torunlar arasında miras kavgaları patlak verir.

DEDEMİN FİŞİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

DEDEMİN FİŞİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Dedemin Fişi filminin galası 20 Ocak 2016'da BKM Tiyatro'da gerçekleşti. Film sinema salonlarında 22 Ocak 2016'da yayınlandı.

DEDEMİN FİŞİ NEREDE ÇEKİLDİ?

DEDEMİN FİŞİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Dedemin Fişi filmi Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çekildi.
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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Erdoğan
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