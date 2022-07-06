Defne Samyeli'nin 50. yaş pozu olay oldu! "Herkesi harcamış"

Spikerlik kariyerine oyunculuğu ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, hem yaptığı işlerle hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü şarkıcı, şimdi ise doğum günü pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu.

Samyeli, 50'nci yaş gününü yakın dostları ve ailesinin katılımıyla gerçekleşen bir organizasyon ile kutladı.

Partide tüy detaylı mini bir elbise tercih eden Samyeli'nin yaş gününde verdiği pozlar sosyal medyaya düştü. Fotoğraflarda kendisini incelttiği iddia edilen Samyeli'nin, toplu fotoğrafta ise sadece kendisinin poz verip, herkesin kötü çıkması da dikkat çekti.

Samyeli'nin paylaşımına çok sayıda, '''Ben güzel çıksam yeter' deyip herkesi harcamış" şeklinde yorumlar yapıldı.