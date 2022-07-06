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  4. Defne Samyeli'nin 50. yaş pozu olay oldu! "Herkesi harcamış"

Defne Samyeli'nin 50. yaş pozu olay oldu! "Herkesi harcamış"

06.07.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü isim Defne Samyeli, 50'nci yaş gününü yakın dostları ve ailesinin katılımıyla gerçekleşen bir organizasyon ile kutladı. Partide tüy detaylı mini bir elbise tercih eden Samyeli'nin yaş gününde verdiği pozlar sosyal medyaya düştü. Ünlü şarkıcının fotoğraflarda kendini incelttiği iddiası sosyal medyada tartışma yarattı.

Spikerlik kariyerine oyunculuğu ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, hem yaptığı işlerle hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü şarkıcı, şimdi ise doğum günü pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu.

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Samyeli, 50'nci yaş gününü yakın dostları ve ailesinin katılımıyla gerçekleşen bir organizasyon ile kutladı.

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Partide tüy detaylı mini bir elbise tercih eden Samyeli'nin yaş gününde verdiği pozlar sosyal medyaya düştü. Fotoğraflarda kendisini incelttiği iddia edilen Samyeli'nin, toplu fotoğrafta ise sadece kendisinin poz verip, herkesin kötü çıkması da dikkat çekti.

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Samyeli'nin paylaşımına çok sayıda, '''Ben güzel çıksam yeter' deyip herkesi harcamış" şeklinde yorumlar yapıldı.

PHOTOSHOP TERK ÜNLÜLER

Helin Avşar paylaşımıyla olay oldu.
Avşar'ın fotoğrafında yaptığı oynamalar gözlerden kaçmadı.

Fotoğraflarını paylaşmadan önce photoshop'tan geçiren ünlüler kervanına Deniz Akkaya da katıldı.

Fotoğraflarını paylaşmadan önce photoshop'tan geçiren ünlüler kervanına Deniz Akkaya da katıldı.

Akkaya'nın belini inceltmeye çalışırken duvarları yamultması 'photoshopfail'den kaçmadı.

Akkaya'nın belini inceltmeye çalışırken duvarları yamultması 'photoshopfail'den kaçmadı.
Eski manken sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafının ardından "Hayat böyle şeylerle güzel. Espri kaldırmak hele espri yeteneği ile birleşirse tadından yenmez. Kişisel saldırı olmadığı sürece her zaman varım" dedi.

Aylin Kabasakal da paylaştığı fotoğrafı önce photoshop'tan geçirdi.

Aylin Kabasakal da paylaştığı fotoğrafı önce photoshop'tan geçirdi.
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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli
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