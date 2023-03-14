Demet Özdemir'in eşi Oğuzhan Koç sert görünmek için o estetiği yaptırdı

Demet Özdemir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine "evet" demişti. Ünlü çift geçtiğimiz Haziran ayında sade bir tören ile nişanlanmıştı. Çift 29 Ağustos'ta da şaşalı bir düğünle evlenmişti.

Düğündeki tarzı çok konuşulan şarkıcı Oğuzhan Koç'un estetik yaptırdığı iddiası sosyal medyanın gündeminde.

Oğuzhan Koç'un belirginleşen yüz hatları dikkatlerden kaçmadı. Sevilen müzisyen "jawline" adı verilen çene dolgusu yaptırmış.

Temizmagazin'in iddiasına göre; çene hattının daha çıkıntılı ve keskin bir görünüme sahip olması amacıyla uygulanan "jawline operasyonu" erkeklerde daha sert görünmek için tercih ediliyor.