Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer boy atmıştı! Bir de kızlarını görün

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer 13 yaşına bastı. Ömer Kutluay'ın anne ve babası geçtiğimiz hafta çocuklarının son halini paylaştı. Fotoğraflarda Şener'in 13 yaşındaki oğlu Ömer'in annesinin boyunu geçtiği görüldü. Babasının kopyası olan Ömer'in fotoğraflarından sonra İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in kızları da merak konusu oldu.

15 yaşında olmasına rağmen uzun boyu ile dikkat çeken İrem Kutluay'ın son haline beğeni yağdı. İrem Kutluay güzelliği ile annesi Demet Şener'e benzetilirken, uzun boyu ile ise babası İbrahim Kutluay'a çektiği konuşuldu.

Bazı kullanıcılar ise "Hem oğul hem kız babanın kopyası olmuş" yorumlarında bulundu.