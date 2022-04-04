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Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer boy atmıştı! Bir de kızlarını görün

04.04.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer son haliyle gündeme gelmişti. 13 yaşında olan Ömer Kutluay'ın babasının boyuna yaklaşması ve annesinin boyunu geçmesi sonrası ünlü ikilinin kızları da merak konusu oldu. Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızını görenler "Babasının kopyası" dedi.

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer 13 yaşına bastı. Ömer Kutluay'ın anne ve babası geçtiğimiz hafta çocuklarının son halini paylaştı. Fotoğraflarda Şener'in 13 yaşındaki oğlu Ömer'in annesinin boyunu geçtiği görüldü. Babasının kopyası olan Ömer'in fotoğraflarından sonra İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in kızları da merak konusu oldu.

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15 yaşında olmasına rağmen uzun boyu ile dikkat çeken İrem Kutluay'ın son haline beğeni yağdı. İrem Kutluay güzelliği ile annesi Demet Şener'e benzetilirken, uzun boyu ile ise babası İbrahim Kutluay'a çektiği konuşuldu.

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Bazı kullanıcılar ise "Hem oğul hem kız babanın kopyası olmuş" yorumlarında bulundu.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
SEHER DİLOVAN-ALAN DERE
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Anahtar Kelimeler:
Demet Şener
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