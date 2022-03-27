İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in oğlu Ömer kocaman oldu! Pınar Altuğ görünce şaşırdı

Evli oldukları dönemde bir kızı bir de oğlu olan İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in çocukları kocaman oldu.

Eski manken Demet Şener İrem ve Ömer adındaki çocuklarıyla zaman zaman paylaşım yaparak dikkat çekiyor.

Oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutlayan Demet Şener “Canım Ömerim iyi ki doğdun. Ne ara bu kadar büyüdün. Senin annen olmaktan gurur duyuyorum kalbi güzel kendi güzel oğlum. Hep çok mutlu ol, seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum” dedi.

Fotoğraflarda Şener’in 13 yaşındaki oğlu Ömer’in annesinin boyunu geçtiği görüldü.

Şener, oğlu Ömer Kutluay'ın basketbol oynadığı anları da sosyal medya hesabında paylaştı. Babasının izinden giden Ömer Kutluay'ı görenler "Babasının kopyası", "Babasının izinde helal" yorumlarında bulundu.

Pınar Altuğ da Ömer Kutluay'ı görünce kendini tutamadı ve "Maşallah ne kadar büyümüş, iyi ki doğmuş" dedi.