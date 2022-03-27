MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in oğlu Ömer kocaman oldu! Pınar Altuğ görünce şaşırdı

İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in oğlu Ömer kocaman oldu! Pınar Altuğ görünce şaşırdı

27.03.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Şener, İbrahim Kutluay ile evliliğinden doğan oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı. Demet Şener'in oğlu kocaman oldu. Babasının izinden giden Ömer Kutluay’ın annesinin boyunu geçtiği görüldü.

Evli oldukları dönemde bir kızı bir de oğlu olan İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in çocukları kocaman oldu.
Eski manken Demet Şener İrem ve Ömer adındaki çocuklarıyla zaman zaman paylaşım yaparak dikkat çekiyor.

Oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutlayan Demet Şener “Canım Ömerim iyi ki doğdun. Ne ara bu kadar büyüdün. Senin annen olmaktan gurur duyuyorum kalbi güzel kendi güzel oğlum. Hep çok mutlu ol, seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum” dedi.

Fotoğraflarda Şener’in 13 yaşındaki oğlu Ömer’in annesinin boyunu geçtiği görüldü.

WhatsApp-Image-2022-03-27-at-13.05.47

Şener, oğlu Ömer Kutluay'ın basketbol oynadığı anları da sosyal medya hesabında paylaştı. Babasının izinden giden Ömer Kutluay'ı görenler "Babasının kopyası", "Babasının izinde helal" yorumlarında bulundu.

b.bc.

Pınar Altuğ da Ömer Kutluay'ı görünce kendini tutamadı ve "Maşallah ne kadar büyümüş, iyi ki doğmuş" dedi.

mklky

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
SEHER DİLOVAN-ALAN DERE
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Demet Şener
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gamble ile ilgili dikkat çeken detay: "Güzel kadın ama..."

Gamble ile ilgili dikkat çeken detay: "Güzel kadın ama..."

Korkunç olay! Önce taşla bayıltıp sonra testereyle parçalara bölmüş

Korkunç olay! Önce taşla bayıltıp sonra testereyle parçalara bölmüş

Kenan Işık itirafı! Son durumuyla ilgili bakın ne dedi

Kenan Işık itirafı! Son durumuyla ilgili bakın ne dedi

Börekçi cinayetinin arkasından 'yasak ilişki' çıktı!

Börekçi cinayetinin arkasından 'yasak ilişki' çıktı!

Meteoroloji uyardı: Salı günü geri geliyor

Meteoroloji uyardı: Salı günü geri geliyor

Bakan Soylu duyurdu! Kimlik kartlarında yeni dönem

Bakan Soylu duyurdu! Kimlik kartlarında yeni dönem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.