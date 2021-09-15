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  4. Demi Rose İtalya tatilinde! Göğüs dekolteli tulumu şaşkına çevirdi

Demi Rose İtalya tatilinde! Göğüs dekolteli tulumu şaşkına çevirdi

15.09.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demi Rose, sansasyonel fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi. Instagram’ın en popüler isimlerinden biri olan 26 yaşındaki model, derin göğüs dekolteli daracık tulumuyla kendine hayran bıraktı.

Demi Rose, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

GÖĞÜS DEKOLTELİ TULUMU DİKKAT ÇEKTİ

26 yaşındaki model Demi Rose, paylaştığı cüretkar pozlarıyla dünya çapında üne kavuştu.
Kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen 26 yaşındaki ünlü isim, özellikle pandemi döneminde takipçi sayısını ikiye katlayan genç isim marka anlaşmalarıyla da servetini ikiye katladı.
Son olarak İtalya'nın Capri adasına tatile giden ünlü model, burada çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Göğüslerini ortaya çıkaran daracık siyah bir tulumuyla yine Rose, paylaşımına "Alışverişe gidiyoruz" notunu ekledi.
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Anahtar Kelimeler:
Demi Rose Instagram
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