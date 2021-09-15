Demi Rose İtalya tatilinde! Göğüs dekolteli tulumu şaşkına çevirdi

Demi Rose, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
GÖĞÜS DEKOLTELİ TULUMU DİKKAT ÇEKTİ
26 yaşındaki model Demi Rose, paylaştığı cüretkar pozlarıyla dünya çapında üne kavuştu.
Kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen 26 yaşındaki ünlü isim, özellikle pandemi döneminde takipçi sayısını ikiye katlayan genç isim marka anlaşmalarıyla da servetini ikiye katladı.
Son olarak İtalya'nın Capri adasına tatile giden ünlü model, burada çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Göğüslerini ortaya çıkaran daracık siyah bir tulumuyla yine Rose, paylaşımına "Alışverişe gidiyoruz" notunu ekledi.
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