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Demi Sims’in paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı! Pantolonunu açtı, üzerini tamamen çıkarttı

03.10.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Essex yıldızı Demi Sims dövmelerini göstermek için sosyal medyada çok konuşulan bir poza imza attı. Tüm sırtını kaplayan dövmesini göstermek isteyen Sims, üzerini tamamen çıkarttı ve pantolonunun düğmelerini açarak iç çamaşırına kadar gösterdi. Ünlü ismin paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı.

Essex yıldızı Demi Sims dövme tutkusunu adeta yeni bir boyuta taşıdı. Dövme sanatçısı arkadaşlarının eserlerini gösteren Sims, son olarak sırtının tamamını kaplayan bir dövme yaptırdı ve bunu hayranlarıyla paylaştı. Düz renk bir duvarın önünde sırtı dönük bir şekilde poz veren Sims, üzerini tamamen çıkarttı ve pantolonunu aşağı indirerek iç çamaşırını gösterdi.

HAYRANLARINDAN TAM NOT ALDI

Sims’in sırtındaki dövmede büyük harflerle 'aşk' kelimesi görülüyor, ardından “Bana ruhunun en hasarlı kısımlarını göster, sana nasıl hala altın gibi parladığını göstereyim” sözü geldi. Sims aynı zamanda bir iskelet yüzünün açıkta kalan çenesini öpen bir kadın gibi görünen bir kutunun üzerinde "Vermeyi reddettiğin parçalarını istiyorum" sözlerinin yazılı olduğu bir görüntüyü seçti. Kutunun etrafında “Bugünü sev/yarını sev” ve “Kalbin burada güvende: Ekim 2022” cümleleri yerini aldı.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımda yeni dövmesinin kendisinin tasarladığını dile getiren Sims, “Kalbin burada güvende. Tasarımımı gerçeğe dönüştürdüğünüz için teşekkür ederim” notunu ekledi.
Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımda Sims’e binlerce yorum ve beğeni geldi. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları dövmeyi beğendiğini dile getirirken bazıları ise büyüklüğünden şikayet etti. Sosyal medya kullanıcıların büyük bir bölümü ise ünlü ismin güzelliğini öven yorumlarda hem fikir oldu.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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