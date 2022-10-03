Demi Sims’in paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı! Pantolonunu açtı, üzerini tamamen çıkarttı

Essex yıldızı Demi Sims dövme tutkusunu adeta yeni bir boyuta taşıdı. Dövme sanatçısı arkadaşlarının eserlerini gösteren Sims, son olarak sırtının tamamını kaplayan bir dövme yaptırdı ve bunu hayranlarıyla paylaştı. Düz renk bir duvarın önünde sırtı dönük bir şekilde poz veren Sims, üzerini tamamen çıkarttı ve pantolonunu aşağı indirerek iç çamaşırını gösterdi.

HAYRANLARINDAN TAM NOT ALDI

Sims’in sırtındaki dövmede büyük harflerle 'aşk' kelimesi görülüyor, ardından “Bana ruhunun en hasarlı kısımlarını göster, sana nasıl hala altın gibi parladığını göstereyim” sözü geldi. Sims aynı zamanda bir iskelet yüzünün açıkta kalan çenesini öpen bir kadın gibi görünen bir kutunun üzerinde "Vermeyi reddettiğin parçalarını istiyorum" sözlerinin yazılı olduğu bir görüntüyü seçti. Kutunun etrafında “Bugünü sev/yarını sev” ve “Kalbin burada güvende: Ekim 2022” cümleleri yerini aldı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda yeni dövmesinin kendisinin tasarladığını dile getiren Sims, “Kalbin burada güvende. Tasarımımı gerçeğe dönüştürdüğünüz için teşekkür ederim” notunu ekledi.