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Deniz Ateş Bitnel'in eşi Sinem Bitnel hangi bankada çalışıyordu? Deniz Ateş Bitnel hakemliği neden bıraktı?

12.09.2021 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakemlik kariyerini sonlandıran Deniz Ateş Bitnel eşiyle beraber katılmış olduğu programda hakemliği bırakmasının sebebini açıkladı. Bitnel'in eşi Sinem Bitnel ise bu süreçte başına gelenleri aktardı ve çalıştığı bankada mobbinge uğradığından söz etti. Peki Deniz Ateş Bitnel'in eşi Sinem Bitnel hangi bankada çalışıyordu? Deniz Ateş Bitnel hakemliği neden bıraktı? İşte ayrıntılar...

Deniz Ateş Bitnel eşiyle beraber katıldığı Konuşanlar programında hakemlik kariyerinin bitişi ile ilgili konuştu. Hasan Can Kaya'nın sunduğu sevilen programda Bitnel'in eşi Sinem Bitnel uğradığı mobbingten de söz etti. Peki Deniz Ateş Bitnel'in eşi Sinem Bitnel hangi bankada çalışıyordu?

DENİZ ATEŞ BİTNEL'İN EŞİ SİNEM BİTNEL HANGİ BANKADA ÇALIŞIYORDU?

Deniz Ateş Bitnel'in hakemlik kariyeri Trabzonspor'a 4 kırmızı kart göstermesinin ardından sona ermişti. Hakemliği bırakan Deniz Ateş Bitnel ve eşi katılmış olduğu bir programda konuyla igili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Bitnel ile eşi Sinem Bitnel, son olarak Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" programına beraber katıldı.
Sevilen programda söz alan Deniz Ateş Bitnel hakemliğinin bitirildiğini anlattı. Bitnel'in eşi de kırmızı kartlar sebebiyle çalıştığı bankada mobbinge uğradığını ve istifa etmek zorunda kaldığını açıkladı.
Başka bir bölgeye sürülmeye çalıştıklarını aktaran çift, bunu kabul etmeyerek mobbinge maruz kaldığını anlattı.

DENİZ ATEŞ BİTNEL HAKEMLİĞİ NEDEN BIRAKTI?

DENİZ ATEŞ BİTNEL HAKEMLİĞİ NEDEN BIRAKTI?
Seneler önce 2015-2016 sezonunun 22. haftasında oynanan ve Trabzonsporlu oyuncuların 4 kırmızı kart gördüğü Galatasaray-Trabzonspor maçın son anlarında ilginç bir olay gerçekleşmişti. Hakem Deniz Ateş Bitnel'in 89. dakikada verdiği penaltı kararının ardından saha karışmış Cavanda ve diğer bordo mavililer hakem Bitnel'e büyük tepki göstermişti. Ayrıca yine bu sırada Trabzonspor oyuncusu Salih Dursun hakemin elinden kırmızı kartı alarak, Deniz Ateş Bitnel'e göstermişti.
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