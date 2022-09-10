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Denizli-Muğla sınırında çıkan orman yangını söndürüldü

10.09.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli-Muğla sınırında çıkan orman yangını söndürüldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesi ile Muğla'nın Menteşe ilçesi arasındaki ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 100 hektarlık alan zarar gördü.

Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, AA muhabirine, dün saat 14.48 civarında Kale ilçesi Muslugüme Mahallesi yakınlarındaki dere yatağında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının sabah saatlerinde söndürüldüğünü söyledi.

Yangının Muslugüme Mahallesi ve Menteşe ilçesindeki Esençay Mahallesi arasındaki ormanlık alanda etkili olduğunu anlatan Çetinkaya, "Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangını sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekiplerimizin yoğun mücadelesiyle çok şükür söndürdük. Yaklaşık 100 hektarlık bir orman alanı zarar gördü." dedi.

Çetinkaya, yangında 11 helikopter ve 5 uçağın yanı sıra Muğla ve Denizli Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı çok sayıda personelin görev yaptığını, Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve vatandaşların da çalışmalara destek verdiğini ifade etti.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada da yangının Denizli ve çevre illerden gelen ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yangının kontrol altına alınmasında yoğun çabalarından dolayı AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve tüm kurumlarımız ile Aydın, Muğla, Manisa, Burdur, Isparta ve İzmir'den gelen ekiplerimize ve desteğini esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır."

Denizli-Muğla sınırında çıkan orman yangını söndürüldü

Denizli-Muğla sınırında çıkan orman yangını söndürüldü

Denizli-Muğla sınırında çıkan orman yangını söndürüldü

Denizli-Muğla sınırında çıkan orman yangını söndürüldü

Denizli-Muğla sınırında çıkan orman yangını söndürüldü

Denizli-Muğla sınırında çıkan orman yangını söndürüldü

Denizli-Muğla sınırında çıkan orman yangını söndürüldü

Denizli-Muğla sınırında çıkan orman yangını söndürüldü

Denizli-Muğla sınırında çıkan orman yangını söndürüldü

Denizli-Muğla sınırında çıkan orman yangını söndürüldü

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