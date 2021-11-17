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Denizli’de 70 yaşındaki kadın muhtar, muhtarlık binasında ölü bulundu

17.11.2021 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de 70 yaşındaki kadın muhtar, muhtarlık binasında ölü bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Fesleğen Mahallesi'nin Muhtarı Semiha Aras (70), muhtarlık binasında ölü bulundu.

Fesleğen Mahallesi Muhtarı Aras'tan haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

En son muhtarlık binasında görüldüğü bilgisi üzerine buraya gelen ekipler, kapının açılmaması üzerine camı kırıp içeri girdi.

Binada bulunan koltukta hareketsiz yatan Aras'ın, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde öldüğü tespit edildi.

Kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirilen emekli hemşire Aras’ın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu sırada olay yerine gelen Aras'ın arkadaşları ve yakınları gözyaşı döktü.

Burada gazetecilere açıklama yapan 1. aza Oğuz Sırlı, muhtarın 3 dönemdir görevde olduğunu belirterek, "Semiha hanımı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Çalışkan ve herkes tarafından sevilen birisiydi. Allah rahmet eylesin." dedi.

Denizli’de 70 yaşındaki kadın muhtar, muhtarlık binasında ölü bulundu

Denizli’de 70 yaşındaki kadın muhtar, muhtarlık binasında ölü bulundu

Denizli’de 70 yaşındaki kadın muhtar, muhtarlık binasında ölü bulundu

Denizli’de 70 yaşındaki kadın muhtar, muhtarlık binasında ölü bulundu

Denizli’de 70 yaşındaki kadın muhtar, muhtarlık binasında ölü bulundu

Denizli’de 70 yaşındaki kadın muhtar, muhtarlık binasında ölü bulundu

Denizli’de 70 yaşındaki kadın muhtar, muhtarlık binasında ölü bulundu

Denizli’de 70 yaşındaki kadın muhtar, muhtarlık binasında ölü bulundu

Denizli’de 70 yaşındaki kadın muhtar, muhtarlık binasında ölü bulundu

Denizli’de 70 yaşındaki kadın muhtar, muhtarlık binasında ölü bulundu

Denizli’de 70 yaşındaki kadın muhtar, muhtarlık binasında ölü bulundu

Denizli’de 70 yaşındaki kadın muhtar, muhtarlık binasında ölü bulundu

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