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Denizli'de "nükleer tekniklerle" geliştirilen nohut çeşidinde ilk hasat yapıldı

03.08.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de "nükleer tekniklerle" geliştirilen nohut çeşidinde ilk hasat yapıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de "Nükleer Teknikler Kullanılarak Leblebilik Nohut Islahı Projesi" kapsamında geliştirilen tohum çeşidinin ekildiği tarladan ilk ürün alındı.

Denizli Ticaret Borsası (DTB) öncülüğünde, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü (NÜKEN), Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle 2016 yılında başlatılan proje kapsamında geliştirilerek "Borsa 20" adı verilen tohumlar, Tavas ilçesindeki 2,5 dekarlık tarlaya ekildi.

İlk hasat, çiftçilerin yanı sıra DTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili'nin katılımıyla yapıldı.

DTB Yönetim Kurulu Başkanı Tefenlili, basın mensuplarına, nohut üretiminin Denizli için önemli olduğunu belirtti.

Hastalıklara karşı daha dayanıklı tohum üretmek için kurumların projeyle bir araya geldiğini dile getiren Tefenlili, "Geldiğimiz nokta ise 'Borsa 20' olarak adlandırdığımız çeşidimiz verim, boy yüksekliği ve kalitesi olarak öne çıktı. Leblebicinin aradığı bir ürün olarak tespit ettik." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde ziraat mühendisi olarak görev yapan Şahin Şentürk de 1990'lı yıllarda kentte yaklaşık 400 bin dekar alanda nohut ekildiğini ancak hastalıklar dolayısıyla alanın 30 bin dekara kadar düştüğünü belirtti.

Denizli'de nohut ekimini yeniden yaygınlaştırmak amacıyla bu projeye başladıklarını anlatan Şentürk, şöyle dedi:

"Leblebi sektörün isteklerine uygun, hastalığa dayanıklı çeşitler geliştirmek amacıyla hem sektörün hem de çiftçilerin ihtiyaçlarına uygun çeşitlerinin geliştirilip, ekim alanlarının yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda sertifikalı tohumlukları üretilip, tohum üretici firmalarla üretip yaygınlaştırma hedefliyoruz. Dünya gıda fiyatlarında yükseliş var. Nohut fiyatlarında da yükseliş var. Nohut ekim alanlarını daha büyütmek istiyoruz."

Denizli'de "nükleer tekniklerle" geliştirilen nohut çeşidinde ilk hasat yapıldı

Denizli'de "nükleer tekniklerle" geliştirilen nohut çeşidinde ilk hasat yapıldı

Denizli'de "nükleer tekniklerle" geliştirilen nohut çeşidinde ilk hasat yapıldı

Denizli'de "nükleer tekniklerle" geliştirilen nohut çeşidinde ilk hasat yapıldı

Denizli'de "nükleer tekniklerle" geliştirilen nohut çeşidinde ilk hasat yapıldı

Denizli'de "nükleer tekniklerle" geliştirilen nohut çeşidinde ilk hasat yapıldı

Denizli'de "nükleer tekniklerle" geliştirilen nohut çeşidinde ilk hasat yapıldı

Denizli'de "nükleer tekniklerle" geliştirilen nohut çeşidinde ilk hasat yapıldı

Denizli'de "nükleer tekniklerle" geliştirilen nohut çeşidinde ilk hasat yapıldı

Denizli'de "nükleer tekniklerle" geliştirilen nohut çeşidinde ilk hasat yapıldı

Denizli'de "nükleer tekniklerle" geliştirilen nohut çeşidinde ilk hasat yapıldı

Denizli'de "nükleer tekniklerle" geliştirilen nohut çeşidinde ilk hasat yapıldı

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